婆婆反覆加熱剩菜「害孫子住院」！媳婦1招驚天反擊：換你兒子來

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由於原PO的孩子年紀尚小，因此都會勸婆婆「不要讓小孩吃加熱過的食物」，婆婆常常口頭上說好，卻又一直暗地裡偷偷給孫子吃加熱剩菜，最終孩子終於身體出了狀況，腸胃不適住院治療。
而事情爆發後，婆婆卻只安分幾天，孩子的餐桌上又再度出現剩菜，讓原PO氣得直接把整盤剩菜轉交到老公面前，而老公也配合吃了幾口後說「味道好像怪怪的」，婆婆見狀才趕緊制止老公「這樣會吃壞肚子，不行啦」，雙標行為出現也讓她立刻追問婆婆：「所以他吃就不行，我跟我兒子吃就可以？如果又吃出問題誰負責」，原PO更宣告未來桌上有隔夜菜，為了「家裡所有人的身體著想」，一定會動手倒掉。
婆媳因為隔夜菜上演對決的戲碼曝光後，也引出大批網友拍手叫好：「很多長輩對食物的觀念都錯很大，覺得冰箱是萬能的」、「惜食卻弄到身體壞掉，根本不值得阿」、「省下的菜錢都變成醫藥費了」。
針對隔夜菜的議題，中醫師余雅雯也曾提醒，煮熟的青菜長時間暴露在空氣中，或放置冰箱冷藏，都會讓細菌孳生，只是細菌量多寡的差別而已，建議民眾能一次性吃完。對此食藥署曾說明，隔夜菜並不會導致致癌，但沒吃完的食物，都應儘速放進冰箱保存，並儘早食用完畢，不要放置於冰箱太久，避免滋生細菌，導致微生物污染。