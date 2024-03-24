LOL／PCS季後賽！PSG打滿5場戰勝SHG　「最新戰積、賽程」一次看

PCS季後賽／PSG激戰5把擊敗日本冠軍SHG！下路Betty：還得靠Maple

▲LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽第二階段，PSG 拼戰5場擊敗日本 SHG，Betty 賽後也大讚隊友 Maple 的好表現。（圖／PSG臉書）
▲LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽第二階段，PSG 拼戰5場擊敗日本 SHG，Betty 賽後也大讚隊友 Maple 的好表現。（圖／PSG臉書）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽第二階段，今（24）日由 PCS 傳統強權 PSG 迎戰日本 LJL 冠軍 SHG，PSG 首戰靠運營先馳得點，第二把落敗後，第三把馬上又搶下聽牌優勢，不過 SHG 韌性十足，在第4把翻盤將賽局扳平，第5把更是和 PSG 有來有往，鏖戰到最後才敗下陣來，而表現穩定的 PSG 下路 Betty 也在賽後接受《NOWnews》專訪，除了稱讚 SHG 的好表現外，也針對第5戰 Maple 的好表現直呼「還是得靠老人啊」。

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Betty 賽後專訪內容

📍今天 PSG 和日本冠軍 SHG 鏖戰5場才獲勝，此刻心情如何？
🟡Betty ：今天贏了肯定是很開心，尤其是在2:2的情況下拿下最後一場，興奮程度肯定是非常高的。

📍今天 PSG 的勝利並不輕鬆，覺得隊伍有什麼地方可以再做加強？
🟡Betty ：SHG 的 BP 招式有點太多了，非主流英雄例如拿犽宿打史矛德，藍寶輔助等都很有想法，導致我們 BP 上比較劣勢，這也是我們後續可能要加強和防範的地方。

📍針對 SHG 花招百出的 BP  ，Betty 個人有什麼想法？
🟡Betty ：我們其實沒有和 SHG 團練過，但教練組其實都有關注 SHG 的比賽，我們知道他們本來就會一些非主流的選角，或英雄的錯位，但今天其實沒有料到有這麼多變化，尤其是犽宿這個選角，有嚇一跳。

▲PSG 下路 Betty 認為，SHG 能拿出許多意料之外的角色，在賽場上真的不好對付。（圖／PCS官方YT）
▲PSG 下路 Betty 認為，SHG 能拿出許多意料之外的角色，在賽場上真的不好對付。（圖／PCS官方YT）
📍實戰過後，Betty 如何評價  SHG 這支戰隊？
🟡Betty ：我覺得 SHG 最大的優點在於，5個人都敢選出很不一樣的英雄，就能在比賽時達到出乎意料的效果，比起大部分隊伍都在遵循 Meta，SHG 的變化確實給人不少壓力。

📍史矛德幾乎是本場系列賽最重要的角色，Betty 如何看待這隻英雄目前的比賽定位？
🟡Betty ：其實能夠限制史矛德的角色很多，所以一旦隊伍選擇使用，就要接受前期的扛壓，並把對線上的細節都做到最好，整體來說，史矛德真的是一隻偏難的英雄，但如果能配合隊伍計畫，順利走到中後期，那他絕對是目前最厲害的英雄。

📍第5把關鍵局，PSG 中路 Maple 的妮可發揮出色，Betty 能否談談老隊友今天的表現？
🟡Betty ：到了 BO5 的2:2，還得是靠老人站出來玩遊戲，畢竟他比較不慌、不緊張，沒有 Maple 真的差很多。

📍6天後將在勝部對決 CFO ，想對 Karsa 和蛇蛇說些什麼？
🟡Betty ：Karsa 和蛇蛇嘛，這次就是該我們贏下來了，該是我們去 MSI 了。

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