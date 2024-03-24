庫克訪中國注強心針 宣佈蘋果Vision Pro今年將於中國上市
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克日前參加中國的蘋果旗艦店開幕，同時也造訪中國供應商與參加商業論壇會議。中國官媒《央視》指出，庫克在週日被問及蘋果第一款頭戴式VR裝置「Vision Pro」相關資訊時，庫克回應稱今年這款售價高昂、目前只在美國發售的產品即將在中國販售。
國際中心楊智傑／綜合報導
蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日前往中國，先是親自參加亞洲規模第一、位於上海靜安區的蘋果中國旗艦店開幕，接著又在週日（24日）出席北京舉辦的中國發展高層論壇。《央視》報導指出，庫克在接受記者詢問時，公佈了Vision Pro今年要在中國開賣的計畫，不過詳細定價尚未對外公開。
另外，在接受《中新社》採訪時庫克也表示，他很高興來到中國發展高層論壇，也很高興再次回到中國，未來將會繼續投資中國市場。此前會見中國商務部部長王文濤時，庫克也表示中國是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴，蘋果公司將繼續致力於在中長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。
庫克在中國的一舉一動都是中國社群焦點，此前中國官媒還刊登社論指出，美國政府打壓中國高科技企業，蘋果則在中國未獲不公正對待，這種對比讓兩個問題不言自明，「哪個是自由開放市場」、「哪個國家對外企更開放」。