莫斯科音樂廳「無差別恐攻」釀133死！蒲亭宣布全國哀悼日降半旗
俄羅斯首都莫斯科近郊的番紅花音樂廳（Crocus City Hall），22日發生恐怖攻擊事件，這是莫斯科地區近22年來受到的最嚴重恐攻，根據當局公佈消息有133死、154傷。順利連任的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則宣布今（24）為全國哀悼日，所有政府機關和外國使館皆降半旗悼念亡者，各地也出現不少哀悼人潮。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯週日舉行全國哀悼日，根據莫斯科衛生部門公佈最新的傷亡名單，這起恐怖攻擊事件已釀133死、154人受傷。再度取得連任的蒲亭則是在23日晚間透過電視向全國發表談話，俄羅斯境內所有政府機關和外國使館今天亦紛紛降半旗哀悼亡者，當局則於各地搭建臨時記念場所，在聖彼得堡外一早就排起獻花哀悼的人龍。
這起恐怖攻擊事件發生後，「伊斯蘭國」（IS）組織的阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）」公開坦承犯案，還在Telegram發布一分半鐘的犯案影片，畫面當中更可看見手持突擊步槍和刀具的武裝分子在音樂廳大廳多次開槍。
不過蒲亭在週六演說時並未提到「伊斯蘭國」組織，但暗示恐攻背後指使者是烏克蘭，公開表示有槍手犯案後試圖逃往烏克蘭，誓言抓到並嚴懲襲擊者與幕後黑手，但並未出示任何烏克蘭可能與此事有關的證據。
烏總統澤倫斯基則在星期六晚間的全國演講中否認烏克蘭與襲擊有關，稱蒲亭企圖推卸責任，「他們總是使用相同的方法。過去也曾發生這種事，當房子被轟炸、發生槍擊或爆炸事件時，他們總是有辦法責怪別人」。