游艾喆告別UBA寫史上第一人紀錄！最佳劇本豎立障礙：我很幸運
112學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰，政治大學在游艾喆的帶領下，以12分、10籃板、11助攻大三元表現，成功實現四連霸夢想，游艾喆也因此榮膺FMVP，為他的大學生涯畫上完美句點。值得一提的是，自102學年UBA統計數據以來，沒有人在冠軍戰拿過大三元，游艾喆成為UBA史上第一人。
記者路皓惟/台北報導
游艾喆在受訪時分享奪冠心情，「我覺得真的很幸福，能夠在這樣優秀的團隊中贏得四連霸，這是從學長到學弟，大家共同努力的結果。每年我們都是以挑戰冠軍的心態來參賽，所以能夠再次奪冠，我真的很開心。我一直提醒自己要專注在場上，因為只有越專注，我們才能更加享受比賽。」
游艾喆進一步表示，「我們擁有最好的團隊、最好的教練團以及最好的隊友，所以我從不擔心會在場上犯錯。即便我犯了錯，隊友們也會在旁支持我，讓我可以全力以赴，專注於每一個進攻和防守。」
奪冠的那一刻，游艾喆與教練陳子威緊緊相擁，師徒情溢於言表，「威哥說『我們真的做到了』，連續四次奪冠。我從一開始加入球隊就擔任主控，直到現在，這一路上威哥給了我很多指導和規劃，能夠在這樣優秀的教練團下成長，我覺得自己非常幸運。」
教練陳子威對於游艾喆的表現也給予了高度評價，「我從來不太在意他的數據，但不可否認的是，他創造了所謂的『艾喆障礙』。他在UBA的累積成就，已經成為後來球員的追求目標。他有他的優點，經過四年的培養，我相信他在未來的職業生涯中會有一片天。」
回顧這四年的大學生涯，游艾喆滿是不捨，「在這裡的四年，真的累積了很多回憶，現在要準備離開，心裡有點難過。」
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