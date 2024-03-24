UBA政大四連霸！陳子威讚艾喆障礙太美好 深情告別「艾裕連線」
112學年度UBA大專籃球聯賽，政治大學籃球隊在當家主控游艾喆的帶領下，繳出史上冠軍戰史上第一次大三元數據（12分、10籃板、11助攻），領軍以92：59大勝健行科大完成4連霸。政大總教練陳子威感性表示：「游艾喆無疑創下了『艾喆障礙』，這是一段再美好不過的事。」他也提到拿下這座冠軍後，壓力徹底釋放，現在只想大吼。
記者路皓惟/台北報導
自2011年UBA與SBL球員正式切割後，政大成為第一支完成4連霸的球隊，陳子威表示，「對我們冠軍隊來說，連續4次奪冠，特別是在SBL切割後做到這一點，是我們努力拼來的成果。」
從高中開始，王凱裕與游艾喆就組成了著名的「艾裕連線」，如今兩人一起在政大完成4連霸，陳子威感性地說：「『艾裕連線』要離開我們了，準備去挑戰職業生涯。但在他們的帶領下，我們的球隊培養方式讓各個學弟都能學習到團隊籃球的精神，持續挑戰自我，朝著五連霸邁進。」
UBA冠軍戰當晚幾乎座無虛席，政大校友們紛紛進場加油，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等貴賓也在場邊為政大加油。陳子威說：「政大球員不僅專注於訓練，課堂也特別要求態度，球隊平時晚上訓練到很晚，第二天還要晨操，球員的生活非常充實，很高興他們能完成這樣的歷史紀錄。」
陳子威坦言，今晚自己的心情特別激動，「感觸很多，但很多話短時間內無法說完，現在真的很想大叫，把累積已久的壓力全部釋放出來。」
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