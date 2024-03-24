UBA冠軍功臣／莫巴耶證明是「最強外籍生」 下一步挑戰台灣職籃?
112學年度UBA大專籃球聯賽落幕，「宇宙政大」繼續無敵，快意拿下4連霸，成為男子組最大贏家。陣中號稱「最強外籍生」的莫巴耶不僅率隊攻頂，也斬獲得分王，不過明年是否繼續留在台灣，仍是未知數。
記者廖聿偉/綜合報導
22歲的莫巴耶擁有205公分、105公斤的出色身材，過去也曾獲得多間美國NCAA一級學校的獎學金，不過在因緣際會下，他最後選擇轉學，來台發展，也被稱為是最強外籍生。
莫巴耶驚人的爆發力和進攻技巧，明顯已高出UBA層級，本學年度場均轟下26.5分，拿下得分王、而隨著好友游艾喆畢業，政大也順利連霸，莫巴耶下一步更受矚目。
談到近年在台灣打球的想法，莫巴耶回應，「台灣籃球競爭很激勵，這邊有很多好手，要能夠打出好成績就必須持續進步，不能鬆懈。」
至於未來會到哪裡發展？莫巴耶說，「不會自我設限，無論是加入台灣職籃，或是回美國打球，甚至到海外發展，都是選項。」
莫巴耶稱：游艾喆台灣最強
莫巴耶與游艾喆不僅是隊友，私底下感情甚篤，莫巴耶稱讚，「游艾喆太強了，他無疑是台灣最優秀地大學生，未來肯定會發光發熱，很珍惜與他同隊的時光。」