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華為獨秀？中國官方禁政府、國企使用AMD和英特爾等外國晶片

▲英國《金融時報》報導，中國去年底開始要求政府機構及國企公務電腦及伺服器禁止採購英特爾、超微等品牌中央處理器。（圖／美聯社／達志影像，NOWnews合成圖）
▲英國《金融時報》報導，中國去年底開始要求政府機構及國企公務電腦及伺服器禁止採購英特爾、超微等品牌中央處理器。（圖／美聯社／達志影像，NOWnews合成圖）

國際中心楊智傑／綜合報導

美中科技貿易戰不斷升溫，根據英國《金融時報》報導，中國官方去年底發佈了新的採購標準，下令不得採購英特爾、AMD晶片以及微軟作業系統的電腦，有意逐步淘汰政府電腦當中的微軟Windows操作系統等，轉而使用國產軟硬體，更要求在2027年前從政府單位的個人電腦到伺服器都全面「國產化」。

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英媒《金融時報》指出，中國商務部及工信部（MIIT）去年12月底悄悄祭出七項「基礎軟硬件政府採購需求標準」，要求政府機構及國有企業公務電腦及伺服器應符合「安全可靠」的標準，禁止採購英特爾、超微等品牌中央處理器，而自今年起中國村鎮級以上機關逐漸開始遵循此規定。

同一天，中國信息安全測評中心（ITSEC）也公佈了符合前述「安全可靠」標準的處理器和作業系統清單，其中18項全數為中國公司如華為旗下海思開發的處理器、威盛旗下的上海兆芯處理器、中國國防科技大學研發的飛騰處理器，或基於Linux開發的銀河麒麟、方德與統信等操作系統，也就是只能買「國貨」。

報導稱，這項採購新規意味著中國有意邊緣化微軟旗下Windows作業系統及其他外國資料庫程式，但對許多倚賴微軟盜版系統的機關來說將會是極大的挑戰。

除了政府機關外，對於國營企業也有類似的「國產化」要求，報導引述2名消息人士透露，中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）已經下令，國有企業要定期提出「脫鉤」進度；另外包含北京、天津、浙江、廣東、江蘇等至少10個省級行政區也要求政府機構和國企員工改用國產手機。

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