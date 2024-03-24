華為獨秀？中國官方禁政府、國企使用AMD和英特爾等外國晶片
美中科技貿易戰不斷升溫，根據英國《金融時報》報導，中國官方去年底發佈了新的採購標準，下令不得採購英特爾、AMD晶片以及微軟作業系統的電腦，有意逐步淘汰政府電腦當中的微軟Windows操作系統等，轉而使用國產軟硬體，更要求在2027年前從政府單位的個人電腦到伺服器都全面「國產化」。
國際中心楊智傑／綜合報導
英媒《金融時報》指出，中國商務部及工信部（MIIT）去年12月底悄悄祭出七項「基礎軟硬件政府採購需求標準」，要求政府機構及國有企業公務電腦及伺服器應符合「安全可靠」的標準，禁止採購英特爾、超微等品牌中央處理器，而自今年起中國村鎮級以上機關逐漸開始遵循此規定。
同一天，中國信息安全測評中心（ITSEC）也公佈了符合前述「安全可靠」標準的處理器和作業系統清單，其中18項全數為中國公司如華為旗下海思開發的處理器、威盛旗下的上海兆芯處理器、中國國防科技大學研發的飛騰處理器，或基於Linux開發的銀河麒麟、方德與統信等操作系統，也就是只能買「國貨」。
報導稱，這項採購新規意味著中國有意邊緣化微軟旗下Windows作業系統及其他外國資料庫程式，但對許多倚賴微軟盜版系統的機關來說將會是極大的挑戰。
除了政府機關外，對於國營企業也有類似的「國產化」要求，報導引述2名消息人士透露，中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）已經下令，國有企業要定期提出「脫鉤」進度；另外包含北京、天津、浙江、廣東、江蘇等至少10個省級行政區也要求政府機構和國企員工改用國產手機。