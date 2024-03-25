快訊／TWICE志效爆交往奧運金牌選手！熱戀尹誠彬1年 常去對方家
南韓女團TWICE志效今（25）日凌晨被爆出新戀情，緋聞男友是2018年平昌冬季奧運金牌得主尹誠彬，男方知名度不亞於志效，2023年參演Netflix節目《體能之巔：百人大挑戰》後名氣再攀升，2人目前約交往1年，雙方公司尚未出面證實。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《SWAY》報導，志效跟尹誠彬都熱愛運動，因為有共通興趣，自然而然從朋友變成情人，約會地點多選在首爾金湖站附近，加上2人住家也只有5分鐘車程距離，經常去彼此家約會。民眾也表示常看到尹誠彬從志效家出來，2人互動親密，「很明顯是情侶」。
志效於2015年10月出道，擔任TWICE隊長，團體代表曲包含《CHEER UP》、《TT》、《What is Love?》、《FANCY》等。
尹誠彬是南韓鋼架雪車運動員，2012年18歲時接觸鋼架雪車運動，經過3個月訓練贏得全國錦標賽冠軍；曾於2018年平昌冬季奧運拿下金牌。除了比賽，他也參加過許多節目，包含《Running Man》、《體能之巔：百人大挑戰》、《認識的哥哥》、《我獨自生活》。
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