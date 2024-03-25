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水原一平為何能積欠高達1.4億賭債！莊家：因為他是大谷翔平好友

▲大谷翔平與水原一平原本是好友，卻因涉賭案分道揚鑣。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平與水原一平原本是好友，卻因涉賭案分道揚鑣。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平前翻譯水原一平涉入賭博案，不但積欠高達450萬債務，約折合台幣1.4億元，更扯的是，大谷還被水原一平「竊取」戶頭資金，大谷直到韓國開幕戰比賽結束才透過其他翻譯知道自己好友「背叛」他，水原一平之所以可以積欠大筆賭債，也是利用大谷翔平名氣響亮的這點，讓莊家Mathew Bowyer願意讓水原予取予求，因為他可能假設，「大谷想玩運動博弈」，但只好請好友水原出面，但事實上大谷並不知情。

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水原一平涉賭事件始末

整起事件最早是由《洛杉磯時報》報導，該報指出翻譯水原一平涉嫌非法賭博，且盜用大谷翔平高達450萬美元，所以遭到球隊開除，但大谷也被牽連，因為水原用的是大谷的帳戶償還債款。

大谷翔平被拿來當成「工具」

《ESPN》報導，美國FBI在調查加州一處非法的運動投注站時，搜查南加州橘郡一位運動博弈經紀人Mathew Bowyer，發現大谷翔平的名字在客戶名單中，而且Bowyer也以大谷為「招牌」，招攬更多生意。

水原一平賭博、說詞反覆

《ESPN》專訪水原一平，並在訪問中提出他賭博的問題，但水原說詞反覆，他先是說大谷翔平不開心，但仍同意幫他償還賭債，並且警告他以後不能再這樣下去，不過隔天水原一平又改口說大谷翔平不知情，球隊也出現水原道歉的說法，還有他是賭博成癮者，並被球隊開除。

大谷最後才知道被好友背叛

大谷翔平透過律師出馬，才知道翻譯水原一平挪用自己的錢，大谷翔平是受害者。洛杉磯道奇隊也開除水原一平。就從這一天後，水原並未出現在媒體前，但有關水原的說法，他可能逃往第三國去。

大谷好友取得莊家信任

《華盛頓郵報》表示，水原一平剛開始非法賭博時，年薪是8萬5000美元（約272萬新台幣），然而隔年就欠債達100萬美元（約3196萬新台幣），之後賭債累積到450萬美元（約1.4億台幣）的驚人數目，不過Mathew Bowyer仍願意讓水原欠債務，原因就是他是大谷的好友。

目前大谷翔平尚未針對此事公開說明，不過美國時間24日（台灣時間25日）道奇將跟天使隊進行熱身賽，道奇隊球團據傳可能請大谷出面說明，首度回應這起案件。

▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的翻譯水原一平，日前遭控涉嫌非法博弈 ，雖然道奇隊已發聲明證實水原一平被解雇，這場風波卻連帶影響了大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
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