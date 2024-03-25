UBA花絮／凌晨澆不熄球迷熱情！游艾喆超夯 小巨蛋觀戰再破紀錄
112學年度大專籃球聯賽（UBA）決賽圓滿結束，一連3天共12場各級別精彩對戰輪番上陣，帶給臺北小巨蛋破萬名球迷及16支決賽隊伍滿滿感動與回憶。公開一級男、女生組分別由政治大學、世新大學奪得冠軍，且本屆連3天決賽，累計共32481人進小巨蛋觀戰，再突破上季的32172人，創下歷史新猷。
記者廖聿偉/台北報導
政大挾著四連霸氣勢，也成為UBA最具人氣的球隊，每逢比賽結束，都有大批的紛絲守候，本屆冠軍賽結束已超過10點，球員受訪加上頒獎結束，走出小巨蛋已接近凌晨，但球迷熱情不減，大批粉絲在球場外等候，尤其游艾喆人氣超高，球迷爭相要求合照，人氣爆棚。
連兩年進軍小巨蛋的一般組冠軍戰，由臺中科大與亞東科大分別拿下女生組及男生組最高榮譽金盃，同樣闖進小巨蛋的公開二級組最終決戰，則由中信學院與黎明學院勇奪女生組及男生組冠軍，為球員們追逐夢想的球季完美結束。
而最受矚目的公開一級組，本屆男生組冠軍賽由政治大學交手健行科大，女生組則由世新大學對決臺灣師大，最終男生組4強名次為冠軍政治大學、亞軍健行科大、季軍虎尾科大及殿軍世新大學，女生組則為冠軍世新大學、亞軍臺灣師大、季軍文化大學及殿軍佛光大學。頒獎典禮上循往例為冠軍隊伍舉行畢業典禮，在圓夢舞臺上告別學生選手生涯，帶著團隊榮譽、親友祝福與現場球迷喝采，邁向下一個人生階段。