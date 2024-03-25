無視美國恐攻預警還想嫁禍烏克蘭 矢板明夫：蒲亭政府讓人無言
▲莫斯科發生恐攻後，俄國總統蒲亭發表公開講話，暗示落網疑兇試圖越境逃入烏克蘭，卻完全不提早已認責的恐怖組織。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
蔡姍伶／綜合報導
2024-03-25 06:45:22
俄羅斯首都莫斯科22日遭多名持槍武裝分子恐攻，擠滿人潮的番紅花音樂廳（Crocus City Hall）淪為大屠殺現場，已知至少137人死亡，極端組織「伊斯蘭國」的阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）」公開坦承犯案，還在Telegram上，發布槍手照片及1分半鐘的犯案影片。不過俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上週六發表公開講話，卻暗示落網疑兇在逃跑時試圖越境進入烏克蘭，隻字未提早已認責的恐怖組織，連白宮都看不下去，重申「ISIS對此負責」。知名日本媒體人矢板明夫在
臉書上表示，莫斯科恐攻凸顯蒲亭政府的無能及邪惡。
矢板明夫24日深夜在官方臉書粉專發文，表示蒲亭23日發表電視談話時，不僅不提伊斯蘭國，反而強調目前已經有4名直接參與者被捕、犯罪嫌疑人逃往烏克蘭方向，當地有人「接應」要助他們逃離俄羅斯，企圖將這起恐攻事件「牽拖」給烏克蘭。然而，美國的情報機關事先就已獲得莫斯科可能發生恐攻的資訊，也提早通知了俄羅斯政府，但俄羅斯政府不但不領情，反而批評美國的通知是「為了恐嚇和破壞俄羅斯人的社會穩定」，說明俄羅斯的情報機關完全沒有偵查到這起針對自己國家首都的恐怖襲擊，即使收到了美國的善意提醒，仍然渾然不覺，情報機關完全形同虛設，怪不得在俄烏戰場上「打得這麼吃力」。
矢板明夫進一步點出，槍手們在完成大屠殺之後，全部從容撤離現場，說明俄羅斯的軍警在恐怖襲擊發生後，沒能及時趕到現場進行抓捕，事先幾乎沒有任何準備，事發時又無法及時出動，讓人匪夷所思。而且俄方事後匆匆地公布了幾個犯人的照片，聲稱槍手是失業者，為了賺錢而為之的說法，聽起來毫無說服力；蒲亭企圖嫁禍烏克蘭，把發動俄烏戰爭一事正當化的操作手法，也讓人覺得非常無語。
最後，矢板明夫也讚嘆美國表現「可圈可點」，既證明了自己強大的情報能力，也發揮了博愛精神，雖然和俄羅斯對立，但在發現對方有遭遇恐攻的危險、殃及平民時，仍然會及時通知，俄羅斯和美國誰能當朋友已經一目瞭然，直言：「希望天天在台灣媒體上批評美國、懷疑美國，亦即站在俄羅斯立場上說話的某些名嘴們，能夠好好思考一下。」
先前就有外媒曾爬梳ISIS-K與俄羅斯積怨已久，該組織成員還包含對俄國不滿的中亞武裝分子，ISIS-K並認為俄羅斯是「壓迫穆斯林活動的共犯」，指控克里姆林宮在車臣和敘利亞的軍事行動，以及蘇聯時期入侵阿富汗時對穆斯林所做的「暴行」。此次莫斯科遭襲，也非俄羅斯首次面臨來自伊斯蘭國的威脅。