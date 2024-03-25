鄭華娟過世！曾為陶晶瑩寫代表作〈太委屈〉 她淚嘆：非常不捨
台灣才女歌手鄭華娟昨（24）日傳出過世消息，享壽60歲。她生前為不少大咖歌手寫過歌曲，包含張惠妹、張清芳、潘越雲等人，還曾寫過陶晶瑩的成名曲〈太委屈〉。陶晶瑩在昨深夜也不捨發文哀悼，「鄭華娟老師，很久沒有看到您，想不到再次聽到您的消息，竟是您已經離去。非常不捨、也感嘆無常。」
記者薛羽彤／綜合報導
面對鄭華娟驟逝，陶晶瑩悲傷發文寫道「鄭華娟老師，很久沒有看到您，想不到再次聽到您的消息，竟是您已經離去。非常不捨、也感嘆無常。」陶晶瑩感謝對方為她寫了這首〈太委屈〉，「一首那麼幽怨卻意味深長的歌，一首每個歌手都夢寐以求的代表作。」最後，她也祝鄭華娟好好安息，期盼她留下的音樂作品，能撫慰更多受傷的心靈。
滾石唱片昨日晚間證實鄭華娟過世消息，「我們摯愛的如同家人的朋友華娟，在3月21日早上離開了這個她一直真心擁抱、熱愛的世界。做為她的同事、朋友、親人，我們聽到這個消息都感到無比的悲傷和哀痛。但是我們都相信，華娟在天使的接引下會迎向主的懷抱，在主的國度裡將得到永恆的平靜與平安。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道