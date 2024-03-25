保護孩子！凱特一家傳「悄離倫敦」 前王室發言人：需要時間空間
英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）公開承認自己罹癌後，引起英國乃至全球民眾同情，紛紛讚賞她的堅強，許多先前曾嘲笑、質疑凱特下落的名人、八卦雜誌也紛紛道歉。有英國媒體透露，威廉一家將在英格蘭東部諾福克郡的安默堡（Anmer Hall）度過復活節假期，希望不受外界打擾並重新出發，而凱特之所以決定親自出面錄影澄清，除了穩定民心、闢謠以外，更重要的是為了保護3個孩子。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《BBC》、《每日郵報》等英媒報導，凱特公開病情那天，正好3個小孩-10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）及5歲的路易王子（Prince Louis），他們的學校也開始了復活節假期。消息人士透露，凱特其實在2週前就已經決定要公開，因為身為母親，凱特的首要目標是保護3個孩子，不想他們去上學時面臨過多的問題，這些日子以來，他們在學校的生活已不可避免的受到影響，凱特刻意挑在學期最後一天進行澄清。
對孩子們的愛，讓威廉、凱特成為朋友眼中「最棒的父母」，儘管他們自己面對了更大的壓力，但優先關心的始終是孩子們，威廉王儲極力想在艱難的時期「保護自己的妻兒」。《泰晤士報》並引述凱特「密友」的說法，聲稱凱特王妃是在沒有顧問參與的情況下，自己寫下錄影中所說的「每一個字」。
曾為威廉夫婦工作的英國王室前任發言人哈弗森 （Paddy Harverson）表示，在凱特王妃確定罹癌後，人們應該給他們一家治癒的時間和空間，直言：「這不僅僅是一個機構，這是一個家庭，你還必須記住他們也是人。」
哈弗森也說，他對王室如何處理凱特患病的方式沒有異議，並批評社交媒體上的猜測是「永無止盡的死亡循環」，也反擊外界有關王室變得更加脆弱的說法：「他們會克服這個問題，我對此非常有信心，我所熟悉的國王非常堅強、富有韌性，是一個偉大的精神人物。」