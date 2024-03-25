創作無數經典！鄭華娟猝逝　名嘴不捨追憶：謝謝你曾經帶來的一切

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠細數，鄭怡的天堂、陶晶瑩的太委屈、張清芳的加州陽光、Men's talk、陳淑樺的聰明糊塗心、萬芳的慢火車、孩子氣、潘越雲的情字這條路、江蕙的返回阮身邊等等，都是出自於她的手。
呂秋遠說，自己最喜歡的，是她自己詮釋的這首歌：往天涯的盡頭單飛。「行裝已經收好，心情好不好已不再重要；終究要展翅昂首，往天涯的盡頭單飛。狂風把眼淚慢慢的吹乾，有一點孤單；終究要離開你，往陌生的山頭飛去。就這樣努力的飛，就這樣努力的飛；滿心冷冷的風，滿心不斷的感動。守候是為了重逢，過去和未來的夢；在地平線上的盡頭，變成一道美麗的彩虹。」
呂秋遠指出，這是她與王新蓮合唱的一首歌，在他們兩個人最後一次合作時，把他們長久合作、出國的經驗，寫成即將離別的心情，以及即將出發的雀躍，應該是在高中時，參加北一女吉他社公演的時候聽到的，一轉眼，竟然也就是一瞬間。
呂秋遠說，我們都不可避免的，要往最後的旅程走去，她只是先一步而已。我們能做的是，除了記得她、記得她的創作、記得我們曾經的青春以外，好好的活著，在未來的日子裡，總有一天，我們都會在彩虹的那一端相聚的。謝謝你，曾經給我們帶來的一切。
資深媒體人黃揚明也在臉書追憶鄭華娟，表示鄭華娟創作了許多膾炙人口的好歌，張清芳的「加州陽光」、陶晶瑩的「太委屈」、林志炫的「蒙娜麗莎的眼淚」、江蕙的「返來阮身邊」等，堪稱90年代台灣流行歌壇的靈魂創作人之一。R.I.P.。