新國會2個月成立近60聯誼會　他批濫用補助款：改革應從自身做起

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明指出，在2012年以前，原本立法院預算中編列補助每位立委每年出國兩次、共32萬元的國會交流事務費。2012年前立委蔡正元高喊「刪9A」，最後經朝野黨團檢討，將這筆國會交流事務費刪減為20萬元，仍維持每人每年可補助兩次。
過去，立委若成立與國外國會聯誼會，可爭取外交部補助額外出國費用；但第10屆立院、2020年起，立法院制訂了「立法院立法委員與外國國會議員聯誼會籌組運作辦法」，辦法中明定：「聯誼會出國訪問之交通、住宿、禮品與宴客等費用，本院得予補助。」補助標準為：「依飛行航程長短，超過六小時者，以補助五人為限；六小時以內者，以補助七人為限；每人以補助新臺幣三至六萬元為原則。」
黃揚明表示，立法院近幾屆成立大量聯誼會，除了藍綠各自較勁外，另一個外人鮮少得知的目的，就是可爭取到立委本身出國補助以外的另一筆額外出國補助費。其實，若相關聯誼會真心從事國會外交工作也就罷了，偏偏，成立的諸多國會聯誼會中，有些看到名字就不禁令人懷疑是否「巧立名目」。
雖然立法院內規規範：「基於特定國際組織、國家、區域或議題所成立之聯誼會，以一個為限。」但第10屆立法院共成立了73個各類聯誼會，當中包括「臺灣藝術文化推廣圈」，「台灣電子競技政策促進會」、「動物福利促進會」、「中小及新創企業發展策進會」、「全民防衛連線」、「資通安全與科技發展促進會」、「兒少權利促進會」等包山包海各屬性，甚至看不太出來與國會外交有何干係的聯誼會，甚至連歷史悠久的衛福政策次級團體「厚生會」都被列入國會聯誼會之列，實在讓人大開眼界。
黃揚明說，這一屆目前已成立的國會聯誼會已59個，當中比較讓人好奇與國會外交是否有關的包括：「親子大聲公連線」、「兒少權益促進會」、「地方創生推動聯誼會」、「閱讀推動友好協會」、「體育政策連線」、「食農教育推廣圈」等。
另外，例如立委鄭正鈐成立了「中華民國與亞太地區國會友好聯誼會」，立委鍾佳濱成立「臺灣與亞太國會新能源推動聯盟」及「臺灣與亞太國會太空聯盟」；而與能源議題相關的除了前面提到的「臺灣與亞太國會新能源推動聯盟」，還有立委黃捷成立的「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」，同區域不同議題、或同議題不同區域的聯誼會的成立，是否疊床架屋、太過浮濫呢？
立法院去年5月三讀《立法院組織法》增設國際事務處，並在9月正式掛牌，這單位讓立法院增加20個職員員額；此外，立委的國會外交經費今年編列預算共4,160萬元，包括113席立委各20萬元的國會交流事務費，另外還有1,900萬元就是國會外交（正副院長帶隊）或立委成立的相關聯誼會出訪的費用。
立法院去年決算資料顯示，國會交流事務費執行率雖高達95.64％，但其中「保留至今年執行」額度達1424萬元，或許就是要讓諸多國會聯誼會在第十屆立委卸任前能把握機會出國申請支用。這筆款項只是冰山一角，新國會若要替人民看緊荷包、改革國會，應先從自己別濫用補助款開始。