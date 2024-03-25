鄭華娟是樂壇才女！曾為張清芳、張惠妹等大咖寫歌 回顧她的金曲
台灣才女歌手鄭華娟昨（24）日傳出過世消息，享壽60歲，滾石唱片也發文證實，鄭華娟於21日在德國辭世。許多6、7年級生一定聽過她，90年代後的年輕人就算不認識她，也一定聽過她創作的歌曲，不少天王天后，包含王傑、張清芳等人都唱過她的歌。鄭華娟不僅會寫歌，而也擅長文字創作，甚至曾拿下馬克吐溫旅行文學獎，是名副其實的才女。
記者薛羽彤／綜合報導
鄭華娟17歲那年報名金韻獎民歌大賽，獲得當年度優勝歌手，21歲受到李宗盛賞識，邀請她為鄭怡專輯寫歌。鄭華娟23歲加入滾石唱片後，為張艾嘉製作專輯《忙與盲》，替潘越雲、優客李林、張清芳、王傑等大咖歌手寫歌。她30歲那年遠嫁德國，淡出歌壇，不過仍持續創作、寫書、考證照成了高級咖啡師，一生過得多采多姿。
鄭華娟在華語歌壇全盛時期，創作出無數經典作品，包含鄭怡的〈天堂〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、優客李林〈多情種〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉等等。鄭華娟富含優秀的才華，她的驟逝必為華語歌壇上一大損失。
對於鄭華娟驟逝，歌手鄭怡、陶晶瑩分別在臉書上發文哀悼，鄭怡表示「她是那個年代的文青歌手，皮膚白晰超有氣質， 好似不食人間煙火的精靈。謝謝華娟留下好多好美的作品， 沒有病痛去天堂當天使！」陶晶瑩則感嘆人生無常，感謝鄭華娟為她寫了這首〈太委屈〉，「一首那麼幽怨卻意味深長的歌，一首每個歌手都夢寐以求的代表作。」最後，她也祝鄭華娟好好安息，期盼她留下的音樂作品，能撫慰更多受傷的心靈。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道