黃仁勳身價突破2.6兆美元！登上富豪榜17名 2周內天天身價漲34億
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳帶動AI工業革命的浪潮，更是藉著GTC 2024大會，帶動輝達股價瘋狂走高。隨著輝達的市值走高，黃仁勳身價也持續向上衝。根據《彭博億萬富豪指數》最新統計，黃仁勳過去兩周以來身價上漲16億美元（約511.68億台幣），平均下來每天上漲1.06億美元（約34億元台幣），到3月23日為止，已經來到831億美元（約台幣2.66兆元），排名則由3月8日公告時再向前推進1名，達到第17名，只花短短15天、就超車沃爾瑪總裁吉姆沃爾。
記者陳郁柔／台北報導
輝達在美股時間22日收盤價為942.89美元，上漲3.12%，雖然離歷史新高974美元還有31.1美元的距離，不過輝達的股價在2024年短短三個多月，已經飆漲超過95%，可見市場對於輝達後市是相當看好。
黃仁勳過去一年以來身價上漲391億美元（約新台幣1.25兆元），如今身價飆破2.66兆元，市場普遍認為，隨著AI話題持續熱絡，「3兆男」稱號是指日可待。
根據《彭博億萬富豪指數》揭露，黃仁勳在去年5月底首次進入全球前50大富豪排行，之後隨著AI題材席捲市場，並且輝達財報不斷超出市場預期、並且台積電創辦人張忠謀更以「下單包整廠」的言論，來形容市場的需求有多瘋狂，這些都推動黃仁勳的身價水漲船高，使得排名不斷向前，這次成為全球第17大富翁。