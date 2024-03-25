鼻青臉腫！莫斯科恐攻4疑犯上法庭　被下令關押候審

俄羅斯莫斯科附近的番紅花市政廳（Crocus City Hall），22日晚間發生恐怖襲擊，截至發稿時間為止，至少造成137人死亡、182人受傷，包括4名槍手在內11名疑犯被拘捕。俄羅斯當局於24日將其中幾名疑犯帶上法庭審判，並下令將他們還押2個月至下次開庭，從俄國官方公布的影像可以看見，疑犯們各個鼻青臉腫，甚至有人必須靠醫療輪椅才能被推上法庭。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，這4名嫌犯分別名為米佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev）、拉查巴利佐達（Saidakrami Murodali Rachabalizoda）、法理杜尼（Shamsidin Fariduni）和費伊佐夫（Muhammadsobir Fayzov）。其中3人已經認罪，下次開庭日訂為5月22日。
報導指出，32歲的米佐耶夫來自塔吉克，逗留許可證已經過期，被帶進法院時雙眼遭蒙，卸下布條後只見他右眼有明顯瘀黑。拉查巴利佐達則是右耳包著顯眼的繃帶，稍早曾有網傳片段顯示，俄羅斯特種部隊疑似切下1名嫌犯的耳朵，但影像尚未經過證實。
至於費伊佐夫則是直接被以醫療輪椅推上法庭，還穿著醫院的病患袍及褲子，臉上似乎有好幾處傷口。有俄媒聲稱，幾名疑兇在受審期間遭到酷刑，全身傷痕累累。