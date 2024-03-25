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大谷翔平、山本由伸出征！2025MLB海外開幕戰在日本　道奇尬小熊

▲大谷翔平、山本由伸出征！2025MLB海外開幕戰在日本。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平、山本由伸出征！2025MLB海外開幕戰在日本。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平、山本由伸凱旋回日本！2025MLB大聯盟海外開幕戰，今（25）日傳出在日本舉行，地點在東京巨蛋，由洛杉磯道奇隊交手芝加哥小熊隊，道奇隊有大谷翔平、山本由伸等日本球員，小熊隊則是鈴木誠也、今永昇太，都是去年日本隊經典賽冠軍成員，由於今年韓國海外開幕戰成績斐然，效益高達23.8億台幣，大聯盟官方積極利用「大谷經濟」，以及道奇隊人氣，希望能夠讓日本球迷也感受到「二刀流」的魅力。

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美國媒體《今日美國》報導，目前已經確定由這兩支球隊道奇、小熊隊出線，而這次的海外賽，將是睽違6年再度於日本東京巨蛋舉行，上一次為2019年的水手與運動家之戰，當時菊池雄星、鈴木一朗在球場跟球迷道別，也是鈴木一朗在日本最後一次的海外賽。

今年的韓國首爾海外賽，不但大谷翔平跟達比修有、金河成、山本由伸等球星搶盡鋒頭，也帶動韓國的大聯盟風潮，相關商品搶購一空，並且大谷翔平人氣很高，即便只有當打者，但大谷賽前公佈結婚喜訊，還有對象是田中真美子，也讓道奇隊很受矚目。

▲東京巨蛋有可能成為2025年大聯盟海外賽的主要場地。（圖／記者葉政勳攝）
▲東京巨蛋有可能成為2025年大聯盟海外賽的主要場地。（圖／記者葉政勳攝）
不過明年大谷翔平將以「完全體」二刀流的投打身分正式回歸，他不但將成為道奇隊史上，第一位投打二刀流的日籍球員，也將正式以二刀流身分，重回賽季。

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