年改上路6年！藍委提案停砍公教年金　黨內憂「被貼反改革標籤」

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截至去年底，年資滿15年的退休公教人員，所得替代率已從最初的本俸2倍45％降為39％；年資滿35年者，所得替代率已從75％降至69％。
根據《聯合報》報導，國民黨立委賴士葆、張智倫與張嘉郡近期提案修正「公務員退休資遣撫卹法」，國民黨立院黨團則提出「公立教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，都是針對退休公教已經被連砍5年的所得替代率，自今年起停止再降。
根據《聯合報》報導，退休公教團體近期頻透過拜會或致電國民黨立委，積極遊說要求連署提案。不過，不具名藍營立委擔憂，修法的結果能否確保退撫基金的財務缺口不再惡化，以及避免被民進黨操作成「反改革」，影響社會觀感，還需要更細緻的討論，並認為現階段恐還不是適合重啟檢討年改的時機。
根據《聯合報》報導，另有藍營立委表示，個別立委的提案必須尊重，但如果推出黨團版本，等同黨團集體意志，這一屆年輕的新科立委不少，這樣的修法能否爭取到相對剝奪感重的年輕族群支持，必須深思。
根據《聯合報》報導，國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨政府粗糙的年改造成的不公現象，卻可以在前瞻建設花8000億元、超徵稅收3000億元，確實存在矛盾；既然有提案，未來會廣泛徵詢大家的意見，在委員會詳細討論，也希望行政部門先給予精確的試算，確保財政上不會有問題。