蔡沐妍不爽小S虧女兒！遭酸民出征「翻白眼回覆」：不能白白被罵
女星蔡沐妍（Lydia）曾是《女人我最大》班底，也常在社群上分享家庭生活。近日，她帶女兒上節目《小姐不熙娣》表演大提琴，小S一句「這是可以表演的嗎？很有勇氣」惹怒她，在臉書上發文抱怨，沒想到遭網友炎上，認為她無法接受真實的回應，就不要上節目。蔡沐妍昨日曬出一張翻白眼自拍照回應酸民，「朋友說不能白白被罵，要PO一下團購才行」。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡沐妍近日帶女兒上節目《小姐不熙娣》表演大提琴，過程中女兒面無表情，有些音些微失準，讓小S尷尬表示：「我是不懂啦，但是她的音還有那個有一些聽起來是…是正常的嗎？」蔡沐妍也回答：「在家也差不多就是這樣，OK啦。」小S又再補槍：「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」
對於小S的提問，蔡沐妍感到不滿，認為節目有意帶風向，當下她聽見小S說的話確實很生氣，替女兒覺得委屈，但她當下還是只能選擇忍耐。蔡沐妍文章一出後，湧入上千則留言，大部分網友批評她為何強迫女兒學才藝，小孩當下臉色明顯不願意拉大提琴，也力挺小S認為她說的話沒有錯，「覺得S訪問沒有不得體，很為孩子考量，問的問題也是我們看完孩子表演後想問的，確實表演的很不開心啊！」、「看完影片我真的不覺得小S有攻擊性，反倒比較像是想解救小孩的路人」、「笑死，酸民就是妳自己啊。」
蔡沐妍昨日在IG限時動態上，PO出一張翻白眼照回應酸民，「朋友說不能白白被罵，要PO一下團購才行」，下一張也如實開始宣傳自己的團購商品，「我的臉色碰到酸民也不會變，但我這件外套碰到雨水就會變可愛！」懂得利用流量宣傳，不過她已將IG限時動態刪除，只留下臉書的動態。
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