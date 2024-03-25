這因素影響外商投資！越南為此虧損420億元　專家曝隱憂

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日本商工會議所（JCCI）代表說，用電問題對精確的生產排程相當重要，電力供應不穩影響效率，無法預測交貨日期，導致一些夥伴會考慮撤資。
越南韓國商會會長（Kocham）洪孫（Hong Sun）也表達缺電對外商來說是危機，他說：「電力短缺將衝擊高科技產業，這也是繼續投資越南的最大阻礙。」
越南美國商會（AmCham）主席尤杜（Joseph Uddo）也直言如果缺乏可靠且具成本效益的電力供應，越南的經濟目標恐受阻，更提及光去年缺電便造成14億美元的虧損，相當於越南GDP的3%。
事實上去年缺電問題讓外商苦不堪言，北越北寧省與北江省工業區的設廠廠商包括鴻海、三星電子（Samsung Electronics）、Canon和立訊精密等跨國電子大廠在去年都遇到跳電或斷電而造成停產，許多精密電子工程都需要機器數小時的正常運轉，然而當時該地的工廠每週都面臨無法連續運轉數小時的窘境。
世界銀行（World Bank）表示，越南北部缺電主因是當地仰賴水力及燃煤發電，但目前面臨水資源和煤炭短缺問題，因此供電無法滿足需求。另外越南的電網老舊，電力調配的效能極差，即便越南南部有多餘的電力，也無法調轉至北部。
世界銀行資深經濟學家杜薩帝（Dorsati Madani）便建議越南政府需要立即更換老舊電網，不然缺電狀況只會在未來幾年反覆發生，同時造成外國企業高昂的虧損，恐因此讓外商考慮轉移陣地。