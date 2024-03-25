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MLB／塞揚強投Bauer力壓洋基打線3局無失分　隊友名將Cano也開轟

▲前塞揚強投Trevor Bauer力壓紐約洋基打線，主投3局無失分，隊友名將Robinson Cano也開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲前塞揚強投Trevor Bauer力壓紐約洋基打線，主投3局無失分，隊友名將Robinson Cano也開轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

紐約洋基在今（25）日前往墨西哥和墨西哥城紅魔鬼隊進行交流賽，力求返回大聯盟的前塞揚強投Trevor Bauer先發主投3局無失分，隊友前洋基名將Robinson Cano也在4打數敲出3安且開轟，幫助球隊4：3擊敗洋基。得一提的是，洋基傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）也有現身球場。

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Bauer在2局上遭遇失分危機，先是被敲出2支安打又投出保送，讓洋基形成滿壘局面，不過面對主力打者之一的Anthony Volpe飆出三振，安全結束半局。3局上則是接連被敲出安打後，又發生失誤讓跑者站上三壘，但他展現沈穩身手，連續抓下2個出局數，無失分完投3局。

雖然洋基部分主力包含「法官」Aaron Judge、Juan Soto等人並沒有參與本場賽事，不過Bauer面對「怪力男」Giancarlo Stanton、Volpe的各別2個打席，都沒讓大聯盟等級強打者敲出安打，且各飆出1次三振。其中，還包含一顆讓Volpe揮空的犀利滑球，引發不少網友熱烈討論。

另一方面，紅魔鬼隊打線在4局下由前洋基巨砲Cano轟出陽春彈，6局下貢獻1分打點二壘安打助球隊單局攻下2分，7局下上演猛打賞，再敲1分打點一壘安打，8局下結束，紅魔鬼隊4：0洋基。雖然9局上洋基打線連敲2支二壘安打攻下3分，但最終仍以3：4敗給紅魔鬼隊。

去年效力橫濱DeNA海灣之星的Bauer共出賽19場拿下10勝4敗，維持優質的2.76自責失分率，日前經紀人Rachel Luba受訪時就表示，「Bauer對於重返大聯盟的前途是光明的，目前已經與多支大聯盟球隊進行交涉，但現在還不方便透露，但也不排除持續為橫濱效力。」

雖然Bauer屢屢找到機會面對大聯盟球隊，如今也在次在面對洋基的比賽中展現自己的投球身手不凡。但在結束194場禁賽後，仍然沒有球隊和他簽約，顯見球團更多的顧慮是關於外界的看法以及球場外的事務。

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