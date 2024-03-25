權值股熄火！台股盤面震盪、多空拉鋸 櫃買股市逆勢走高抗跌
美國股市上週五（22日）漲跌互見，以科技股較為強勢，其中台積電ADR上漲0.78%，不過卻沒有帶動今（25日）天台北股市的漲勢，開平盤在20228.64點後，隨後立即翻黑表態，成交量能預估在3900億元左右。台指期同樣也是下跌表態。不過中小型股卻逆勢走高，開在251.72點，上漲0.64%。
記者陳郁柔／台北報導
權王台積電開在盤下，下跌4元，來到781元，跌0.5%。鴻海開高後拉回翻黑，聯發科則是逆勢力守紅盤。不過還是有開盤立即漲停表態的，包括所羅門、威盛。開盤量大強勢股有華晶科、建漢、金麗科、所羅門、億泰。開盤量大弱勢股：凌群、亞翔、英業達、南亞科、光寶科。此外，今日（25日）融券強制回補的個股有：群創、鴻海、鴻準、樺漢、宏碁、仁寶、大亞、上緯、大同、欣興、京元電、慧洋。
美國聯準會最新利率決議按兵不動，不過透露出今年還是一樣，預期降息三次，市場預期歐美在6月有望同步降息，不過市場熱度冷卻的很快，美國股市上週五（22日）呈現漲跌互見，道瓊指數下跌305.47點、跌幅0.77%，那斯達克指數上漲26.9805點、漲幅0.16%，再創歷史新高，S&P 500指數下跌7.35點，跌幅0.14%，費城半導體指數上漲10.39點，上漲0.21%。