天氣預報／今高溫再飆36度！明急轉變天 鋒面雨彈掃「2地區」
今（25）日仍是相當炎熱的一天，天氣風險公司分析師方俊元表示，全台白天高溫普遍都超過攝氏30度，中南部局部地區有攝氏36度以上高溫，明（26）日將有鋒面掠過台灣，新竹以北、東半部將會開始出現雨勢，南台灣山區在午後也有短暫降雨，週三（3/27）東北季風影響略降溫，週四（3/28）又馬上回溫，但水氣也將變多。
記者張志浩／綜合報導
方俊元指出，今天天氣，除了迎風面東南部偶有局部短暫降雨，其餘各地晴到多雲，中北部、東部山區午後有局部短暫陣雨機會；氣溫方面，北部高溫可以來到攝氏28至31度、中部攝氏31至33度、南部攝氏32至33度、東部攝氏28至30度，內陸地區有更高溫發生的可能。
方俊元說明，明天有鋒面掠過北台灣，且東北季風南下，但這波東北季風並沒有挾帶明顯冷空氣，只有新竹以北、東半部地區氣溫會下降，白天高溫大約落在攝氏23至27度，中南部仍有攝氏28至32度。
明天天氣方面，新竹以北、東半部清晨會逐漸轉有短暫陣雨，其餘各地晴到多雲，鋒面通過速度快，白天東北季風南下後，降雨會逐漸往南移動，東半部持續有短暫雨，南部則是山區有午後短暫降雨機會。
方俊元提及，週三東北季風減弱，白天高溫逐漸上升，週四台灣附近又再次轉變成偏南至西南風影響，且水氣有增多的趨勢，各地天氣轉多雲到晴，中南部有午後降雨的機會，其餘各地則是山區有午後短暫降雨，週五受西南風影響、水氣持續偏多，中部以北及東半部地區，都有短暫降雨機會。