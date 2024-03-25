大谷翔平疑似涉賭遭太空人老闆批評！引發美網友眾怒：作弊仔閉嘴
近日世界棒壇最震撼的消息，絕對是洛杉磯道奇（MLB）球星大谷翔平涉入前翻譯水原一平博彩案一事，其中休士頓太空人老闆Jim Crane也出來評論此事，「這是大聯盟史上第3大的醜聞，僅次於黑襪事件（美職史上最嚴重球員簽賭風波）與洋基信封事件」，此言論則遭到球迷一面倒砲轟，「可以請作弊仔閉嘴？」。
記者張志宇/綜合報導
根據美媒《New York Porch Sports》透露，太空人老闆Jim Crane對於此事十分關心，並評論說道，「這是聯盟第3嚴重的醜聞，僅次於黑襪事件與洋基信封事件，這對我們的運動蒙上了陰影，我們必須要求了解實情，並在法律允許的情況下，給當事人一定程度的懲處。」
或許太空人老闆Jim Crane是站在法律的角度去評論此事，但球迷們並不買單，紛紛抨擊，「你看看你的球隊叫什麼名字？」、「作弊仔有資格說話」、「太空人都沒得到懲罰了」、「最沒資格評論的就是太空人」、「我以為太鼓達人才是聯盟最大醜聞。」
此言論會讓美國網友炸鍋，正是因為2017年太空人能拿下冠軍，除了球隊團隊陣容不錯，更借助場外器材，透過私自錄影、專人破解、即時傳遞（敲打垃圾桶），同時使用電子儀器，以作弊方式拿下世界大賽冠軍，最終聯盟在懲處中並未沒收冠軍。
值得一提，大谷翔平涉入水原一平的博彩案，目前美國國稅局、美國聯邦調查局都已展開調查，大谷團隊也在今（25）日透露，將在明（26）日召開記者會對外說明。