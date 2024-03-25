登太平島宣示主權！馬英九再喊話：飛安不是問題 盼蔡英文再慎思
國民黨呼籲總統蔡英文在卸任前登太平島宣示主權，不過國安長蔡明彥在立院答詢說，考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。前總統馬英九在臉書回應，這樣的說法其實並不成立。無論是陳水扁前總統或他本人，當年登太平島這個南海最敏感地區，難道就沒有「飛航安全與維安問題」嗎？前總統陳水扁跟他都可以處理這個問題，蔡英文應該也可以，技術上並不構成問題。
記者何哲欣／台北報導
馬英九今（25）日在臉書說，他先前公開呼籲蔡英文登臨太平島，因為太平島中華民國的領土，中華民國總統都有責任與義務守護。然而，國安局在立法院的說法，大概意味蔡英文應該不會去太平島了。
馬英九說，基於前任總統對現任總統的尊重，他已盡言責，也會尊重蔡的決定。但從國家利益角度來看，中華民國總統是否登島視察，著實重要。因為我國對太平島的態度要明確，島上官兵及國內的民心士氣也要鼓舞。總統不登島，國家利益與民心士氣都會受到影響。
馬英九說，他八年前登臨太平島，是他第二任總統卸任前的4個月。當時某友邦曾表示反對，但他不為所動，因為在南海宣達國家主權，以及發表「南海和平倡議」，對整體區域的正面效應更重要。所謂「不為利誘，不為勢劫」，期待蔡總統能再慎思親臨太平島，維護國家利益與民心士氣。