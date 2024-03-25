茶の魔手台北店排爆！人氣冠軍是「這杯」 台南人全問號：認真嗎
南部手搖飲之王「茶の魔手」台北首間店昨（24）日開幕，插旗「慶城街1號」商場，吸引許多北部民眾排隊購買，甚至還有忠實鐵粉一次爆買16杯手搖飲料。臉書粉專「台南式 Tainan Style」分享台北茶魔排隊人潮，讓許多台南人看傻直呼「認真嗎？我家隔壁那間不用等」。
記者賴禹妡／綜合報導
「茶の魔手」台北慶城店昨日上午9時開幕，雖然幾乎所有品項都比中南部貴5元，但仍吸引大票北部民眾排隊嚐鮮，其中賣最好的品項就是山楂烏龍。臉書粉專「台南式 Tainan Style」也同步曬出北部人狂排「茶の魔手」的畫面，傻眼寫下「什麼啊哈哈哈，什麼意思？」更幽默表示「台南茶魔有213間，台南人根本逃不出茶の魔手，終於找到武器反攻台北了」。
許多台南人看到排隊隊伍，忍不住笑出來喊「來台南讓你們喝到吐」、「身為台南人，無法理解這種情況」、「我家隔壁不用等」，也有人認為「對北漂的遊子來說，喝的是一杯鄉愁啊」。
「台南式 Tainan Style」再度補充，雖然許多台南人對茶魔無感，但茶魔不僅在台南店面數量是第一名，整體銷售數量也是奪下冠軍，人氣其實非常高，「不要說台南人不喝，其實超多人喝，只是不會特別跟你講」。