台智光大戰！蔣萬安嗆柯文哲任內簽訂的專案費率有問題：即刻解約
國民黨議員陳重文涉入警用監視器弊案，引發台北市副市長李四川與民眾黨主席柯文哲隔空互槓，柯文哲更是在24日受訪時烙話，「簡單的事我早就做掉，哪裡輪到李四川」。對此，台北市長蔣萬安今（25）日表示，「我們現在就來做困難的事情」，蔣萬安也說，目前認為「警察局所簽訂106年柯市府這專案費率合約是有爭議的，所以會即刻啟動解約作業」。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天出席第1屆臺北市首都盃國際技能競賽活動啟動記者會，會前接受媒體聯訪。被問及台智光案，針對費率3M月租費2200到底合不合理？蔣市府一週內都沒找到書面紀錄？蔣萬安回應，目前並沒看到相關詳細議價過程的資料，看到就是會議紀錄監視廠商所報上的2200元費率這樣通過，「我已要求法務局相關單位即刻啟動解除106年柯市府所簽訂專案費率合約相關作業」。
至於民進黨議員懷疑市府在柯任內有內鬼 其他局處有標台智光案子，會全面清查？蔣萬安說，會全面來檢視，該怎麼做就怎麼做。至於柯文哲一下晚上發文罵李四川，又在嘉義烙話，蔣萬安回應，「所以我們現在就來做困難的事情」。
另有媒體問及，是否這幾天柯文哲用這麼強的語氣，是在為後續選舉做鋪路，蔣萬安說，我們態度就是面對問題、解決問題，即便困難的事情都即刻來面對；「不管這次警用監視器也好，或是之前各項案子，我們都是設法來解決它。」