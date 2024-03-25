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TWICE志效戀「奧運金牌尹誠彬」！雙方同步回應　粉絲全投贊成票

▲TWICE隊長志效（右）與奧運金牌選手尹誠彬（左）相戀，雙方經紀公司同時針對緋聞發聲明，南韓粉絲們對於2人搭配都十分支持並大讚。（圖／翻攝自尹誠彬、志效IG）
▲TWICE隊長志效（右）與奧運金牌選手尹誠彬（左）相戀，雙方經紀公司同時針對緋聞發聲明，南韓粉絲們對於2人搭配都十分支持並大讚。（圖／翻攝自尹誠彬、志效IG）

記者張一笙／綜合報導

周子瑜所屬團體「TWICE」的隊長志效今（25）日凌晨被爆出與前南韓奧運金牌選手尹誠彬低調相戀1年消息，今早雙方的經紀公司皆對此出面回應，雖然回應內容既沒承認也沒否認，但南韓粉絲們仍舊對於2人相戀的消息十分支持。

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▲▼志效好身材令粉絲驚豔。（圖／志效IG）
▲志效好身材經紀公司今日出面回應緋聞，表示私領域部分難以確認。（圖／翻攝自志效IG）
志效所屬的經紀公司「JYP娛樂」今天早上出面回應表示：「這次的傳聞是私生活領域的關係，難以確認。」而尹誠彬方則表示：「由於他不是現役選手，要確認私領域相關事項比較困難，敬請見諒。」雙方經紀公司都沒有正面承認，但志效與尹誠彬的組合受到南韓粉絲們的支持。

▲尹誠彬壯碩的身材及剛猛的外表，被粉絲們稱為「鋼鐵人」。（圖／翻攝自尹誠彬IG）
▲尹誠彬壯碩的身材及剛猛的外表，被粉絲們稱為「鋼鐵人」。（圖／翻攝自尹誠彬IG）
根據南韓媒體《SWAY》報導，志效和尹誠彬住家距離開車只要5分鐘，2人是透過朋友介紹認識，都十分喜歡運動。尹誠彬2018年曾獲冬季奧運鋼架雪車金牌，創下亞洲第一人紀錄，壯碩的身材與剛強勇猛形象被粉絲們稱為「鋼鐵人」，過去曾參與《體能之巔》第一季。

▲TWICE先行曲〈I GOT YOU〉造型曝光。（圖／翻攝TWICE X）
▲TWICE第13張韓語迷你專輯《With YOU-th》，本月初一度登上《告示牌200大專輯榜》第一位。（圖／翻攝TWICE X）
志效身為知名女團TWICE的隊長兼主唱，不僅唱功一流，舞蹈實力也十分驚人。平時積極健身、運動，靠著自律的自我要求維持完美身材，是不少粉絲們心目中的女神。近期，志效近期忙於TWICE第13張韓語迷你專輯《With YOU-th》回歸，本月初還登上美國《告示牌二百大專輯榜》第一位。身為TWICE隊長的志效不但要專注在團體回歸演出上，同時還要小心翼翼兼顧戀情，十分忙碌。

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