TWICE志效戀「奧運金牌尹誠彬」！雙方同步回應 粉絲全投贊成票
周子瑜所屬團體「TWICE」的隊長志效今（25）日凌晨被爆出與前南韓奧運金牌選手尹誠彬低調相戀1年消息，今早雙方的經紀公司皆對此出面回應，雖然回應內容既沒承認也沒否認，但南韓粉絲們仍舊對於2人相戀的消息十分支持。
記者張一笙／綜合報導
志效所屬的經紀公司「JYP娛樂」今天早上出面回應表示：「這次的傳聞是私生活領域的關係，難以確認。」而尹誠彬方則表示：「由於他不是現役選手，要確認私領域相關事項比較困難，敬請見諒。」雙方經紀公司都沒有正面承認，但志效與尹誠彬的組合受到南韓粉絲們的支持。
根據南韓媒體《SWAY》報導，志效和尹誠彬住家距離開車只要5分鐘，2人是透過朋友介紹認識，都十分喜歡運動。尹誠彬2018年曾獲冬季奧運鋼架雪車金牌，創下亞洲第一人紀錄，壯碩的身材與剛強勇猛形象被粉絲們稱為「鋼鐵人」，過去曾參與《體能之巔》第一季。
志效身為知名女團TWICE的隊長兼主唱，不僅唱功一流，舞蹈實力也十分驚人。平時積極健身、運動，靠著自律的自我要求維持完美身材，是不少粉絲們心目中的女神。近期，志效近期忙於TWICE第13張韓語迷你專輯《With YOU-th》回歸，本月初還登上美國《告示牌二百大專輯榜》第一位。身為TWICE隊長的志效不但要專注在團體回歸演出上，同時還要小心翼翼兼顧戀情，十分忙碌。
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