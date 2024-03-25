工商協進會喊電費近年別再漲 陳建仁坦言：價格完全沒調足
電費確定將在下月調整，調漲約11%，對此工商協進會昨日表示，理解這次漲價不得已，但是影響層面擴大，近年內不宜再度調漲電費。對此行政院長陳建仁今（25）日指出，相較於各國因應俄烏戰爭燃料上漲，都是第一時間調整電價，且調整都是一次到位，政府為維護民生、穩定物價，調漲是以漸進式，也坦言這幾次的調漲，並沒有完全調達到所該要調足的部分。
記者陳威叡／台北報導
對於工商協進會喊話政府電費近年別再漲，陳建仁表示，由於國際物價上漲，特別是燃料價格上漲，由於俄烏戰爭的關係，導致各國都在第一時點就調整電價，且調整都是一次到位，但政府為了要維護民生、要穩定物價，電價調漲是漸進式進行。
陳建仁也坦言，本次調漲並沒有完全達到所應要調足的部分，但是也是透過這樣的調整，能夠維護民生並穩定物價。更重要的是，也會來了解各個部門所受到的影響，這也就是為什麼本次的電價調整相當地細緻，對於民生，按照不同用電的範圍，給予從3%開始到以上的調整；對於商店也是一樣；對於企業，也按照它的營運狀況來做調整。
最後陳建仁說，在這樣的一個細緻的調整下，希望對於各行各業的影響能夠減到最少，當然也會來繼續觀察這一次電價調整，對於各行業所可能造成的衝擊，希望在這樣的電價調整的過程當中，各行各業都能繼續有很好的表現。