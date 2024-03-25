NBA／實在虧大了！爵士Dunn揮拳落空超糗 還被禁賽兩場少賺百萬
昨（24）日休士頓火箭對上猶他爵士的比賽中，爵士後衛Kris Dunn和火箭Jabari Smith Jr.在第二節爆發衝突，兩人後續遭到拉開才沒有爆發近一步攻擊。聯盟也在今（25）日宣布，Kris Dunn將被禁賽2場，預計損失3萬5,600美金（約新台幣113萬元）的薪資，而Jabari Smith Jr.則是1場，約5萬3,600美金（約新台幣170萬元）。
記者林之越/綜合報導
火箭首節外線8投6中狂轟47分，大幅度領先爵士，但第二節開頭就爆發肢體衝突。Dunn和Smith Jr.兩人站在罰球線內，先是相互拉扯，後續火氣越來越大，Dunn揪住Smith Jr.的衣領後率先揮拳，但尷尬的揮空，而Smith Jr.也試圖回擊，但遭到裁判拉開，因此兩人都沒有打中彼此，隨後都遭到驅逐出場。
NBA官方宣布懲處結果，爵士隊的Dunn因為率先揮拳，而遭到禁賽2場，預計將會損失3萬5,600美金的薪資，而火箭隊的Smith Jr.則被禁賽1場，預計損失薪水5萬3,600美金。事實上，兩人在上周的比賽中就有口頭爭吵，本場爆發肢體衝突可能也和之前的爭執有所關聯。
Smith Jr.為火箭隊二年級生探花，本賽季比起菜鳥賽季表現略為提升，場均可以拿下13.3分、8.5籃板和1.5次助攻，每場可以出手4.7次外線，不過三分命中率僅有3成57。而Dunn則是為爵士效力第二個賽季，平均上場18.6分鐘，拿下5.3分、3.9助攻、2.8籃板、1抄截，算是相當堪用的替補後場球員。
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