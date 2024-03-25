LOL／PCS季後賽！PSG打滿5場戰勝SHG　「最新戰積、賽程」一次看

NBA／實在虧大了！爵士Dunn揮拳落空超糗　還被禁賽兩場少賺百萬

▲火箭、爵士衝突懲處出爐！Kris Dunn揮拳落空超糗，仍被禁賽兩場慘虧百萬。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭、爵士衝突懲處出爐！Kris Dunn揮拳落空超糗，仍被禁賽兩場慘虧百萬。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

昨（24）日休士頓火箭對上猶他爵士的比賽中，爵士後衛Kris Dunn和火箭Jabari Smith Jr.在第二節爆發衝突，兩人後續遭到拉開才沒有爆發近一步攻擊。聯盟也在今（25）日宣布，Kris Dunn將被禁賽2場，預計損失3萬5,600美金（約新台幣113萬元）的薪資，而Jabari Smith Jr.則是1場，約5萬3,600美金（約新台幣170萬元）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
火箭首節外線8投6中狂轟47分，大幅度領先爵士，但第二節開頭就爆發肢體衝突。Dunn和Smith Jr.兩人站在罰球線內，先是相互拉扯，後續火氣越來越大，Dunn揪住Smith Jr.的衣領後率先揮拳，但尷尬的揮空，而Smith Jr.也試圖回擊，但遭到裁判拉開，因此兩人都沒有打中彼此，隨後都遭到驅逐出場。

NBA官方宣布懲處結果，爵士隊的Dunn因為率先揮拳，而遭到禁賽2場，預計將會損失3萬5,600美金的薪資，而火箭隊的Smith Jr.則被禁賽1場，預計損失薪水5萬3,600美金。事實上，兩人在上周的比賽中就有口頭爭吵，本場爆發肢體衝突可能也和之前的爭執有所關聯。

Smith Jr.為火箭隊二年級生探花，本賽季比起菜鳥賽季表現略為提升，場均可以拿下13.3分、8.5籃板和1.5次助攻，每場可以出手4.7次外線，不過三分命中率僅有3成57。而Dunn則是為爵士效力第二個賽季，平均上場18.6分鐘，拿下5.3分、3.9助攻、2.8籃板、1抄截，算是相當堪用的替補後場球員。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／沒看錯！Poole開竅、單場送新高12助攻　隊友狂喜讚領袖

NBA／勇士本季為何不能保持「穩定性」？Curry：我希望我知道答案

NBA／勇士主場勝率跌落5成！附加賽出現危機　火箭7連勝來勢洶洶

NBA／紐澳良鵜鶘慘了！Brandon Ingram遭遇左膝挫傷　至少缺陣2周

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞