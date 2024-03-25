一蘭拉麵漲價破三百元！4/1天然豚骨拉麵「298元→310元」變貴4％
日本一蘭拉麵又漲價了！台灣人熱愛的一蘭拉麵今（25）日宣布，4月1日起將調漲基本薪資與拉麵販售價格，因應一蘭台灣在兩年內調整三次基本薪資，人事成本增加致拉麵售價也漲幅4％，天然豚骨拉麵每碗「298元→310元」，未來吃一蘭拉麵每碗將變貴破三百元。
記者蕭涵云/台北報導
天然豚骨拉麵專門店株式會社一蘭，因應全球缺工危機與今後物價如持續高漲，光是一蘭台灣的部分，便在兩年內進行了三次基本薪資調整，首次為2022年12月、第二次為去年2023年5月，今再度宣布將從2024年4月起調漲；因人事成本增加致拉麵售價也調幅4%。自4月1日起，一蘭拉麵天然豚骨拉麵每碗「298元→310元」，漲後拉麵售價正式飆破三百元。
天然豚骨拉麵專門店株式會社一蘭，因應全球缺工危機與今後物價如持續高漲，有感員工生活將變得不易，因此宣布無論新舊員工，今年4月1日起依照職務不同，現場服務人員薪資調幅11.8%起。如現場正職人員起薪34,000元→38,000元（調幅11.8%）、店舖儲備幹部起薪43,000元→51,000元（調幅15.6%）、計時人員則時薪190元→220元（調幅13.7%）。
事實上，一蘭拉麵曾在2022年底一次調整「15項商品」價格，從配料、半熟鹽味蛋到加麵、加叉燒、加蔥都變貴，其中天然豚骨拉麵也從288元漲至現今的298元，但當時仍硬守住每碗拉麵未超過三百元大關。如今，再度因人事成本增加，導致拉麵售價也調漲，4月1日起一蘭天然豚骨拉麵每碗「298元→310元」，正式調漲破百位數。