央行升息半碼！公股銀行今陸續調升存款利率　首購房貸2.185%起跳

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台灣土地銀行今日亦同步調整存款利率，一般定存各天期機動、固定利率及活期存款利率均提高0.125至0.135個百分點，1年期定儲機動與固定利率也從1.6%提高至1.725%；活儲利率從0.7%調升至0.825%。
第一銀行同樣全面調高新台幣各天期一般存款、大額定存及定儲等存款利率 0.125%，其中1年期定儲機動利率從1.59%調升至1.715%，固定利率由1.63%調升至1.755%；活儲利率自0.73%調升至0.855%。
合庫銀行也自今日起活存、活儲均調高0.125個百分點；定存與定儲則有一般及大額，機動利率及固定利率各期別，調幅0.12至0.125 個百分點。存款利率調升後，1年期定儲機動利率自1.59%提高至1.715%，固定利率從1.6%調升至1.725%；活儲利率也從0.7%調升至0.825%
公股行庫除調整存款利率之外，由於目前房貸都是指數型房貸，即「指標利率+加碼利率」，而指標利率採多家大型行庫1年期定期儲蓄存款「機動」或「固定」利率的平均值再加碼，因此，調高存款利率後，房貸利率勢必也會跟著調整，只是有的是季調，有的是月調，就看房貸行調整時間而定，預計4月陸續調整。
根據台灣銀行、土地銀行、第一銀行、合庫銀行陸續公告的最新存款牌告利率，1年期定期儲蓄存款「機動」與「固定」利率，均調高0.125個百分點，因此，預期多數行庫的非政策性房貸利率，將跟進調升0.125個百分點，原本首購房貸地板價落在2.06%，升息半碼後，地板價也將提高至2.185%。至於政策貸款通常都是跟著中華郵政存款利率，因此，要等到中華郵政升息才會調整。