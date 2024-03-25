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央行升息半碼！公股銀行今陸續調升存款利率　首購房貸2.185%起跳

▲中央銀行升息半碼，公股行庫今（25）日也陸續跟進調升存款利率，房貸利率預計最快4月調整，預估非政策房貸利率2.185%起跳。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行升息半碼，公股行庫今（25）日也陸續跟進調升存款利率，房貸利率預計最快4月調整，預估非政策房貸利率2.185%起跳。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行升息半碼，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行及第一銀行等公股行庫今（25）日起也調升新台幣存款利率，一般活存及定存利率調高0.12至0.135個百分點，調升後的1年定存利率1.725%至1.755%。此外，由於目前指數型房貸都是「指標利率+加碼利率」，指標利率則參考同業1年期定儲利率平均值調整，並採季調或月調，因此，房貸利率4月起就會陸續調整，預估非政策首購房貸地板價，也從年息2.06%提高至2.185%。

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為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，台灣銀行今日起提高新台幣各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，也同步拉高活期性存款利率，調整幅度0.125至0.135個百分點，以薪轉戶活儲調幅最大，百萬薪轉戶年息多增1350元。

台灣土地銀行今日亦同步調整存款利率，一般定存各天期機動、固定利率及活期存款利率均提高0.125至0.135個百分點，1年期定儲機動與固定利率也從1.6%提高至1.725%；活儲利率從0.7%調升至0.825%。

第一銀行同樣全面調高新台幣各天期一般存款、大額定存及定儲等存款利率 0.125%，其中1年期定儲機動利率從1.59%調升至1.715%，固定利率由1.63%調升至1.755%；活儲利率自0.73%調升至0.855%。

合庫銀行也自今日起活存、活儲均調高0.125個百分點；定存與定儲則有一般及大額，機動利率及固定利率各期別，調幅0.12至0.125 個百分點。存款利率調升後，1年期定儲機動利率自1.59%提高至1.715%，固定利率從1.6%調升至1.725%；活儲利率也從0.7%調升至0.825%

公股行庫除調整存款利率之外，由於目前房貸都是指數型房貸，即「指標利率+加碼利率」，而指標利率採多家大型行庫1年期定期儲蓄存款「機動」或「固定」利率的平均值再加碼，因此，調高存款利率後，房貸利率勢必也會跟著調整，只是有的是季調，有的是月調，就看房貸行調整時間而定，預計4月陸續調整。

根據台灣銀行、土地銀行、第一銀行、合庫銀行陸續公告的最新存款牌告利率，1年期定期儲蓄存款「機動」與「固定」利率，均調高0.125個百分點，因此，預期多數行庫的非政策性房貸利率，將跟進調升0.125個百分點，原本首購房貸地板價落在2.06%，升息半碼後，地板價也將提高至2.185%。至於政策貸款通常都是跟著中華郵政存款利率，因此，要等到中華郵政升息才會調整。

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