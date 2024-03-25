福原愛上《中餐廳8》撈錢！友人爆她「和解江宏傑」態度逆轉真相
日本桌球好手福原愛、江宏傑「世紀官司」和解落幕，她的友人向日媒爆料福原愛「態度轉變」的原因，是因為打不贏官司，才決定出面釋出善意。形象重創的福原愛如今已快速整頓自己，即將回歸中國大陸粉絲的懷抱，出現在實境綜藝節目《中餐廳》第8季的嘉賓名單中，每一步動態都被日媒料中。
記者黃雅琪／綜合報導
根據日媒《FRIDAY》報導，2023年7月日本法院判決下來後，福原愛就人間蒸發8個月，直到3月15日才願意出面與江宏傑和解；她的友人透露在法院判決出爐後，江宏傑申請強制執行並提出刑事告訴，福原愛不服抗告最終被駁回，因此她不得不重新思考未來走向。
近日，中國大陸實境綜藝節目《中餐廳》第8季嘉賓名單曝光，福原愛的名字出現在中國通的分類中，擬邀本土嘉賓有，黃曉明、蘇有朋、舒淇、吳磊、趙露思、龔俊、林允、尹正等人。福原愛的「操作」被日媒料中，在官司解決後將大量復出幕前，接下來將對上勁敵日本退役桌球運動員石川佳純，爭奪「2024巴黎奧運」日本電視台解說員的機會。
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