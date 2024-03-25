傅崐萁推花東快特別條例挨批違憲 陳建仁：盼五院謹守分際
立法院交通委員會今（25）日審查由國民黨立院黨團總召傅崐萁提案的「花東快速公路建設特別條例草案」，對此民進黨團總召柯建銘認為此舉違憲，《憲法》規定立院對於行政院所提預算案不得增加支出。行政院長陳建仁以前瞻計畫為例，花蓮每位人民所得到的補助約9.6萬元，比起本島各縣市是第1名，政府對於花蓮跟台東的建設，實際上都很努力在進行。也希望《憲法》對於五權分立有明確規範，行政權跟立法權相當地明確，「希望大家五院都來謹守分際」。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，政府對於給花東人民一個安全回家的路，不管是朝野政或是中央地方，大家都不遺餘力，舉例而言，像是蘇花改、鐵路雙軌化，以及最近在推動的蘇花安這些建設，實際上政府已經挹注了將近3千億元經費，且在前瞻建設當中，花蓮每一位人民所得到的補助約9.6萬元，比起本島各縣市是第1名，比第2名的南投縣4.8萬元多出了一倍；換句話說，政府對於花蓮跟台東的建設，實際上都很努力在進行。
陳建仁說，當然對於相關條例要特別來強調，《憲法》對於五權分立都有很明確的規範，行政權跟立法權相當地明確；希望大家五院都來謹守分際。行政院當然站在建設全國的立場，對於花東建設也會繼續努力，會恪守《憲法》給予行政院的行政權，好好地建設國家，成為一個更堅韌、更溫暖的國家，所以會繼續來努力，做好相關的國家建設，不論是花東或全國任何縣市，都會一起來努力。