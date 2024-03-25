賴清德閣揆點兵3人呼聲高　綠委評：同時具備4特質

花東快特別條例遭認違憲　傅崐萁怒拍桌：輪得到你們說三道四嗎？

▲立法院交通委員會今（24）日初審國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《花東快速公路建設特別條例》草案，交通部書面報告指出恐有憲政爭議。（圖／資料照片）
▲立法院交通委員會今（24）日初審國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《花東快速公路建設特別條例》草案，交通部書面報告指出恐有憲政爭議。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

立法院交通委員會今（24）日初審國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《花東快速公路建設特別條例》草案，交通部書面報告指出恐有憲政爭議。質詢時傅崐萁拍桌怒嗆，「國會在審議，輪得到你們說三道四嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日交通委員會初審國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《花東快速公路建設特別條例》草案，內文明訂，為加速推動花東快速公路的整體交通建設與發展，本條例所需建設經費上限為2500億元。不過交通部書面報告直言，本計畫建設規模與經費龐大，且依《憲法》規定，立法院不得提議增加行政預算，本條例有立法權干預行政權的憲政爭議。

傅崐萁質詢時，原先交通部官員要上台一同接受答詢，但傅連忙阻止，請對方回到座位坐好，只有王國材在台上。

傅崐萁問王國材，對於花東快興建是否打從內心支持，王國材回應支持，傅則反問「這是真心的嗎？你越來越像政治人物」，並繼續問是真心的嗎？王則說要不然就不會重啟」。

傅崐萁接著表示，重啟是立法院的決議，要王國材摸著良心說，「你在求婚的當下，對你的太太是否講真心話？」要王再次回答是否支持花東快興建，王回應「不反對」，傅反譏「剛剛是支持，現在是不反對，你問你的太太願不願意嫁給我，現在我不反對妳嫁給我，接下來呢？你最好不要嫁給我」，接續傅再次詢問，王認為一定要分析評估可行。

從支持、不反對到分析評估可行，傅崐萁強調，如果立院通過花東快條例，交通部應該去興建，交通平權生命無價，「立法院通過條例是幫了你一把，把條例通過你更好做事情，結果你的報告如此羞愧交通人」。

傅崐萁更不滿表示，「什麼叫窒礙難行，什麼叫違憲，不知道司長還兼大法官，法律是由你們交通部來解釋的嗎？」，他更拍桌嗆「這一步實在羞愧，什麼時候輪到你們來解釋，連立委都不能解釋法令，柯建銘一天到晚大法官上身，交通部也大法官，國會在審議，輪得到你們說三道四嗎？」

王國材則說，審查要有正義、公平，這就是工程師要做的事情，不能先審就定案，接續就被傅請回座位。

傅崐萁提花東快特別條例違憲？王國材：與現有方式不同

老闆我要加薪！55%企業認「有計畫」調薪　42%擬有獎金分紅

5旬男攝護腺肥大！吃藥卻讓高血壓變低血壓　醫示警恐怖後果

台南要蓋捷運了！單軌藍線一期「有條件通過」　總經費324.37億元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞