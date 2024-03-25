花東快特別條例遭認違憲　傅崐萁怒拍桌：輪得到你們說三道四嗎？

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傅崐萁質詢時，原先交通部官員要上台一同接受答詢，但傅連忙阻止，請對方回到座位坐好，只有王國材在台上。
傅崐萁問王國材，對於花東快興建是否打從內心支持，王國材回應支持，傅則反問「這是真心的嗎？你越來越像政治人物」，並繼續問是真心的嗎？王則說要不然就不會重啟」。
傅崐萁接著表示，重啟是立法院的決議，要王國材摸著良心說，「你在求婚的當下，對你的太太是否講真心話？」要王再次回答是否支持花東快興建，王回應「不反對」，傅反譏「剛剛是支持，現在是不反對，你問你的太太願不願意嫁給我，現在我不反對妳嫁給我，接下來呢？你最好不要嫁給我」，接續傅再次詢問，王認為一定要分析評估可行。
從支持、不反對到分析評估可行，傅崐萁強調，如果立院通過花東快條例，交通部應該去興建，交通平權生命無價，「立法院通過條例是幫了你一把，把條例通過你更好做事情，結果你的報告如此羞愧交通人」。
傅崐萁更不滿表示，「什麼叫窒礙難行，什麼叫違憲，不知道司長還兼大法官，法律是由你們交通部來解釋的嗎？」，他更拍桌嗆「這一步實在羞愧，什麼時候輪到你們來解釋，連立委都不能解釋法令，柯建銘一天到晚大法官上身，交通部也大法官，國會在審議，輪得到你們說三道四嗎？」
王國材則說，審查要有正義、公平，這就是工程師要做的事情，不能先審就定案，接續就被傅請回座位。