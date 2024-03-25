謝淑薇還是女雙世界第一！搭檔梅騰絲 邁阿密網球公開賽晉級16強
台灣網球「一姐」謝淑薇，今（25）日與搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在邁阿密網球公開賽再度合拍，以7:6（7:5）、6:3力退西班牙Cristina Bucsa／俄羅斯Alexandra Panova組合晉級女雙16強，也順利在這次邁阿密網賽開胡，謝淑薇不但穩居女雙世界第一，她也有機會繼印地安泉網賽後，再度跟搭擋梅騰絲（Elise Mertens）一起稱后。
記者吳政紘/綜合報導
由於在這項賽事中唯一有機會取代謝淑薇登上女雙球后的Storm Hunter，因為搭擋Katerina Siniakova確定無法參與雙打賽事，在稍早前確定退賽，謝淑薇在賽前就確定無論邁阿密公開賽戰績如何，都會繼續是女雙世界第一，不過謝淑薇要在后座坐得穩，也要靠自己的表現去爭取。
而名列頭號種子的謝淑薇與搭擋梅騰絲（Elise Mertens）組合與對手第一盤打到搶七，才以7比6（5）拿下。第二盤一開始，謝淑薇與搭擋梅騰絲（Elise Mertens）再發威，不但連續破2次發球局，還輕鬆以6比3拿下勝利。
謝淑薇去年女雙排名一度是從0開始，但她在10個月的時間，就重返世界第一的寶座，這也是謝淑薇生涯第9次重返世界第一，她日前也提出自己在奧運網球項目，有5位人選，單打比較難出線，反而是雙打，台灣比較有機會奪牌。
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