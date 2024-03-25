加重交通違規罰則！新加坡和台灣兩樣情 台灣交通亂還在喊放寬
2024年2月20日交通部長王國材表示，規劃罰鍰1200元以下的交通違規行為將不記點也不開放檢舉，相關法案送立法院力拼本會期三讀通過，被外界戲稱「大違停時代」將來臨，而與台灣同樣有密集車輛和複雜交通的新加坡，與此同時正針對部分交通違規行為加重記點與罰則，打算從制度面改變車禍增多的問題，而重大車禍層出不窮的台灣仍在放寬道路規範。
國際中心賴正琳／綜合報導
《Yahoo!News》報導，新加坡當局統計2023年因交通事故致死人數達到136人，比2022年的108死還多出25.9個百分點。警方也指出，因為用路人未能注意路況、未能適當控制車輛，以及未小心變換車道造成的道交事故正在大幅增加，因此政府決議修法嚴懲違規用路人，新加坡警方表示他們將在今年第二季開始加強執法，在紅燈攝影機中加裝超速執法功能，「嚴懲公然無視法律的用路人。」
另外新加坡警方也正在研擬加重部分交通違規的罰款與記點，讓交通違規的成本反映到違規用路人本身，更多相關細則會在今年稍後公布。新加坡正準備嚴懲違規用路人之際，台灣交通部仍在推動放寬政策。
台灣糟糕的交通環境被形容是「行人地獄」，去年多起重大車禍如孕婦慘遭撞死、台南3歲女童送命等等，台灣去年發生的交通事故將近40萬3千件，相較前年增加2萬7千多件，其中2023年車禍死亡人數超過3千人，在受傷部分甚至還大增4萬多人，有53萬9千多人因交通意外受傷，路權團體抨擊政府沒有明顯改革，對交通措施的「無作為」和開倒車的交通政策感到十分氣憤。