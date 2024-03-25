前總統馬英九確定4月再訪陸直搗北京 談兩岸關係重拋「這名言」
前總統馬英九確定4月再訪陸，此行將直搗北京，參加祭黃帝陵大典。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（25）日表示，應大陸方面邀請，馬英九將率領「大九學堂」青年學子，於4月1日至11日赴大陸廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。
記者陳宜加／台北報導
此行團員為馬英九前總統、蕭旭岑（馬英九基金會執行長／總統府前副秘書長）、王光慈（第12、13任總統辦公室主任／總統府前專門委員）及邱坤玄（政治大學榮譽教授／國安會前諮詢委員）。此外還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。
蕭旭岑表示，同時也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。他指出，去年3月馬前總統率「大九學堂」學子訪問大陸，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓大陸民眾看到台灣青年學子的活力。
蕭旭岑也說，去年7月，馬英九基金會邀請大陸5所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來訪，讓大陸青年學子更深入了解台灣，也與台灣民眾留下許多難忘的互動。
他強調，這2個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性，如同馬英九常說的，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。