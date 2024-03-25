真香！7-11聯手「中職啦啦隊女神」換新裝 滿百元就送女神文件夾
中華職棒35周年首場例行賽將於本周六（3月30日）在台北大巨蛋開打，7-11聯合6大球隊、共8位超人氣啦啦隊女孩，包括林襄、峮峮、安芝儇、慈妹等人，自4月3日起發動「聯萌女神」活動，一口氣將鮮食、思樂冰、現萃茶全換上女神限定外裝，並推出期間限定的「芬達綠茶思樂冰、青梅冰茶」，且消費滿100元就送女神文件夾，還能用29元加購女神元氣扇。
記者黃韻文／綜合報導
啦啦隊女力成為職棒亮點之一，迎接中職35周年首場例行賽在台北大巨蛋登場，7-11宣布自4月3日至4月30日舉辦「聯萌女神」活動，和6大球隊共8位啦啦隊女神合作，包括林襄、張雅涵、李芷霖、峮峮、安芝儇、慈妹、Dora、瑟七助陣，單筆消費滿100元隨機送1款女神文件夾，消費不限金額可用29元加購女神元氣扇，另有女神抱枕999元預購。
此外，思樂冰、CITY TEA現萃茶推出16款女神設計杯，隨機出杯，而限定商品「芬達綠茶風味思樂冰」及「CITY TEA青梅冰茶」同步上市，青梅冰茶上市期間享第2杯6折優惠。而嚴選真飽涼麵、握便當、愛餡大亨、台灣上等蕉、思樂冰、CITY TEA現萃茶等，超過15款商品也換上超香女神萌裝應援。
搜集OPENPOINT點數還能和啦啦隊女神共進燭光晚餐，4月3日至4月14日推出抽獎活動，在OPENPOINT APP點數兌換頁面，使用100點OPENPOINT，可獲得1張女神燭光晚宴抽獎票券，兌換無上限，有機會與5大女神：林襄、瑟七、雅涵、芷霖、Dora約會，4月16日將於7-11官方粉專直播抽獎，抽出50位幸運兒於4月27日在台北W飯店與女神互動。
看好天氣回暖，全家便利商店則是再度和世界麵包冠軍陳耀訓合作，今（25）日上午10時在電商平台「全家行動購」，開賣陳耀訓最新力作「奶蓋芋泥金沙捲」，採用日本熊本麵粉製成的鬆軟甜麵包，加入芋泥、芋頭丁，搭配鹹香的紅土鹹蛋黃餡，表面還有鹹甜奶蓋淋醬，每盒2入售價299元，全家行動購特價229元。