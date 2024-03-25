ETF能不能買？486先生分享2技巧關注這1檔「這才叫做投資理財」

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喜歡分享自己對理財看法的486先生陳延昶，之前有網友問及00940夯爆跟不跟時，他便直接回答「沒有，我白癡嗎」，並表示台股已經2萬點，現在進場很危險。而後00939掛牌上市一連跌破發行價15元時，他又再指出，00939被元大倒貨後跌，預測00940在4/1掛牌上市，外資肯定狂倒貨，認為ETF不是不能買，但拿房子抵押、解除保單去歐印的人根本是白癡。
那麼，ETF到底能不能買？486先生陳延昶今日則在臉書發文表示，很多網友問他能不能買，但其實沒有一檔不能買，而是知道為何而買。並進一步指出，以月月配ETF為例，標榜高殖利率來提高你的現金流，而不是賺差價。所以看到剛上市就小跌的00939應該要覺得開心，因為可以用較低價格定期定額長期持續買進。
486先生陳延昶表示，「會擔心的人就是根本不清楚你買的目的是什麼，或是貸款來買要賺價差和套利的人，才會看到小跌的時候就吃不下、睡不好」。投資要用閒置資金且不能單壓，抵押房產借款申購的人，沒有弄清楚在股市2萬點一窩蜂將大筆資金重壓投入的套利風險。另外解定存的人，也沒有弄清楚ETF配息與銀行定存利息是不一樣的概念，ETF是跟著成分股配息來配發，而一旦景氣不好、股市暴跌等，都可能造成配息率降低，甚至發不出股利，這與銀行定存領固定利息不同。
486先生陳延昶也分享，比起配息ETF，自己更關注最近已上市但不配息的00941，成分股不光是關注最夯的半導體上游產業，還是國外半導體供應商龍頭標的，像是荷蘭艾斯摩爾、美國應用材料、日本東京威力、信越化學等，取代性低、有技術專利的公司。
大部分人知道台積電是晶圓代工、輝達製作設計圖，但實際上半導體產業最需要上游設備、材料供應商，例如美國對中國晶片制裁，直接限制艾斯摩爾賣晶片給中國，從上游切斷中國製造。「如果你看好台積電和輝達是未來趨勢產業，那這檔ETF不是更有趣嗎」。
不過，486先生陳延昶也提醒，買ETF還是要知道自己買的是什麼，是否符合資產配置需求，區分哪些是領息的護城河，哪些是短期賺差價，未來看好而長期持有的。每分錢都是辛苦賺來，每一筆投入都要清楚自己的資金狀況和投資目的，選擇適合的投資標的，「這才叫做投資理財」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。