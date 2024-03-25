蔣萬安要解柯市府任內費率子約　黃珊珊批還沒搞清楚重點

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黃珊珊說，重點是在於106年這個費率，當時依照是原來的母約，本來就要重新議價，當時的議價也符合當時的標準，這些都有相關的規範在，蔣萬安一直說是費率的問題，「我們把時程回到原點，就是這個從來不是費率，而是你為什麼100%都要用3M？這才是問題所在。」
黃珊珊再強調，柯文哲用4.6億做得到的事情，為什麼蔣萬安要用5.5億才做得到？所以問題不是費率，問題是為什麼乖乖配合議會，做出這樣的決定，全部都乖乖的用3M 這才是本案的癥結，如果他認為這個合約這麼不合理的話，應該是廢掉原來的台智光的原始25年這個合約才是重點。
至於國民黨議員游淑慧爆料，蔣萬安有關心這件事，而且在市府找了一個禮拜，結果都沒有找106年定費率的書面紀錄。黃珊珊說，台北市政府所有的紀錄應該都在，所以他找不到，「是他不想找到還是刻意找不到？」，重點是在於當時的會議紀錄都很清楚，為什麼會有這樣子的一個當時的議價的過程，如果他找不到的話，可能要去找一下承辦單位，因為這個案子應該是資訊局、警察局都有參與。
黃珊珊說，重點在於說定的費率從2280降到2200，那當時都是有一個完整的過程，所以不需要去混淆焦點，而且我覺得移轉焦點並不能夠轉移台北市政府沒有幫人民把關的這樣的責任。