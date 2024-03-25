00939再爆44萬張大量股價14.85元新低 黑馬00941帶量上攻漲幅5%
統一台灣高息ETF（00939）今（25）日邁入掛牌上市第4個交易日，仍是受到不少關注，台股開盤震盪後便開低走高，更是來到新高點20280點。而00939則是在開盤1小時就爆出超過44萬張大量，一度讓股價到14.97元，但盤中仍持續呈向下走勢來到14.85元新低。另一檔中信上游半導體（00941）則是爆出10萬張大量，漲幅一度有7%，更一度衝到每股17.28元。
記者魏妤庭／台北報導
00939在3/20正式掛牌上市首日，便衝破77萬張大量，成為當日成交量最大的成交王，雖然第3日交易量縮到19.96萬張，股價更是跌破發行價15元，單週最低暴14.89元。而今日一開盤，儘管有爆出44萬張大量，股價一度回到接近發行價15元，但盤中走勢持續向下到14.85元新低。
而被認為具有黑馬潛力ETF的00941，雖不是最近熱門的高股息ETF，而是不配息的ETF，但成分股以半導體產業為主，尤其是掌握關鍵技術的上游設備廠，因而讓不少看好半導體發展的股民認為會是今年具有黑馬潛力的ETF。
儘管掛牌上市前淨值為14.97元，低於發行價15元，但在3/15掛牌上市首日就以15.07元開盤，更一度站上15.5元，漲幅3.5%。若以發行價15元購入的投資人，等於一張就可以賺到500元價差。
而今日00941一開盤開低走高，從16元一路飆到17.28元，漲幅一度到7%，成交量衝破10萬張，來到13.8萬張。雖然盤中走低，但股價仍在16元到17元間震盪，漲幅仍有5%。
※【NOWnews 今日新聞
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