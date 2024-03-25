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凱特王妃42歲就化療！醫曝年輕人罹癌變多「10症狀」：感覺疲累

▲英國年僅42歲凱特王妃因罹癌進行化學治療，醫師也提醒50歲以下年輕族群，若身體出現10大警訊，就可能是罹癌前兆。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國年僅42歲凱特王妃因罹癌進行化學治療，醫師也提醒50歲以下年輕族群，若身體出現10大警訊，就可能是罹癌前兆。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

英國42歲的凱特王妃，日前宣布罹癌並接受化療和腹部手術，消息震撼全球，重症專科醫師黃軒表示，在凱特王妃罹癌後，許多人關注50歲以下的年輕人「癌症發病率」顯著上升的問題，對此黃軒也提出10點年輕人罹癌的「警訊症狀」，其中不乏有消化排便、疲勞等一般人日常生活常有的困擾。

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黃軒指出，一般定義上，50歲以下的民眾罹患癌症就稱為年輕罹癌，曾有一項癌症分析研究發現，在1990年以後出生的人，比1970年出生的人，「更有可能在50歲之前得癌」。這意味年輕人，比前幾代人更容易受癌症拖累，原因包括抽菸、飲酒、肥胖、熬夜失眠、空氣污染等環境問題，至於如何能早點發現自己有罹癌的警訊，大致有10個觀察點。

▲健康配圖、保健、頭痛、焦慮、焦躁、痛苦。（圖／記者陳明中攝）
▲醫師表示，年輕人罹癌數量增多，主要原因包括抽菸、飲酒、肥胖、熬夜失眠、空氣污染等環境問題。（圖／記者陳明中攝）
1、無痛的腫塊或腫脹：如果發現身體某部位出現異常腫塊，且隨著時間逐漸變大，就需要警惕。

2、持續發燒或咳嗽：雖然這可能是由多種因素引起，如果發燒持續不退，特別是夜間出汗，可能是血癌或淋巴系統癌症的跡象，超過3個禮拜的咳嗽，或咳嗽時常伴有血絲時，更應注意。

3、排便習慣的變化：包括便秘、腹瀉，或發現糞便中帶血、顏色變成黑、灰白或紅色時。

4、排尿異常困難：若平時需要頻繁小便、尿急或排尿疼痛，甚至尿愈來愈少，都是健康警訊。

5、無端的出血：包括陰道出血、排便或排尿時出血，或咳嗽出血。

6、不明的體重下降：如果在沒有改變飲食或運動習慣的情況下，體重突然下降超過5公斤，可能是早期癌症的跡象。

7、持久的疲勞感：如果感到持續的極度疲勞，影響日常生活，則應該提高警覺。尤其是休息後仍感到疲憊，可能是癌症早期的一個跡象。

8、皮膚變化：包含新出現的痣或原有痣的大小、形狀或顏色的變化都不容忽視，因為新出現的痣、痣的形狀、大小或顏色的變化，皮膚發紅、發黃、瘙癢或脫皮等，都可能是皮膚癌的警訊。

9、持續疼痛：如果身體部位有持續的疼痛卻找不到原因，就需進一步檢查，尤其是疼痛的位置和強度逐漸增強，應當警惕可能是癌症。

10、消化系統問題：長期胃灼熱或消化不良或嚴重腹瀉、食慾愈來愈差，越吃越瘦，都可能是癌症提早的表現。

黃軒提醒，年輕男性最常見的癌症是大腸癌，其它包括腎癌、肝癌、攝護腺癌和甲狀腺癌，年輕女性最常見的則是乳癌，其次為大腸癌、子宮內膜癌、腎癌和甲狀腺癌，定期進行健康檢查並對身體變化保持警覺，才有助於早期發現並處理，而「均衡飲食、適量運動、避免吸煙和過量飲酒，以及減少接觸已知的致癌物質」，更是年輕人避免癌症的最佳方式。

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