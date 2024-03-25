柯文哲切割台智光　藍議員曝任內16筆標案：來議會做專案報告

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柳采葳說，如果要針對台智光案專案報告，那她願意協助柯文哲在議會借一個場地，邀請柯文哲來報告，畢竟柯文哲當了8年的市長，跟台智光有16筆標案，由柯文哲來做專案報告最適合不過。
柳采葳公布的柯市府任內台智光的16筆標案如下：（日期為決標日）
2023/1/9臺北市立三民國民中學 112年度校園安全環境改善設施專業服務採購案
2023/1/30臺北市士林區陽明山國民小學 112年度校園監視系統及電子圍籬資訊服務案
2023/1/6臺北市立蘭雅國民中學 112年度校園安全環境設施改善服務勞務採購案
2023/1/5臺北市民族實驗國民中學 112年度校園監視設備勞務採購案
2022/11/18臺北市公共運輸處 111年公共運輸區域監視系統租用及維運案第1次變更履約期限
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2021/9/17臺北市立大學 110學年度博愛校區學生宿舍有線及無線網路委外租賃服務
2021/9/17臺北市立大學 110學年度天母校區宿舍網路委外服務案
2021/5/6臺北市稅捐稽徵處 110年使用牌照稅車牌自動辨識查核系統汰換採購案
2020/11/30臺北市立聯合醫院 「網路骨幹光纖佈設汰換更新」統包財物採購案
2020/9/16臺北市立大學 109學年度博愛校區學生宿舍網路委外服務
2018/3/16臺北市公共運輸處 107年公共運輸區域監視系統租用及維運案
2017/3/1臺北市公共運輸處 106年公共運輸區域監視系統租用及維運案
2016/1/4臺北市立大學 105年度光纖連線-數據寬頻電路建置採購案
2015/12/4臺北市立聯合醫院 104-106年度院際高速光纖電路租用案