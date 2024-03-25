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柯文哲切割台智光　藍議員曝任內16筆標案：來議會做專案報告

▲台北市議員陳重文因收受警用監視器廠商台智光的賄賂遭羈押，爭議持續延燒，不僅綠營人士砲火不斷，更連帶引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安口水戰。（圖／資料照片）
▲台北市議員陳重文因收受警用監視器廠商台智光的賄賂遭羈押，爭議持續延燒，不僅綠營人士砲火不斷，更連帶引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安口水戰。（圖／資料照片）

記者邱新博／台北報導

台智光涉嫌賄賂台北市議員陳重文案延燒，引爆前後任台北市長柯文哲、蔣萬安就北市警用監視器傳輸費，來回隔空互槓；而台智光與台北市府所簽訂的25年百億合約也爭議不斷。台北市議員柳采葳今天公開柯文哲任內，台智光在局處得標了16筆標案。柳采葳呼籲柯文哲，不要再為了蹭聲量、切割台智光。柳采葳更酸，如果要針對台智光案專案報告，自己也願意協助柯文哲在議會借一個場地，邀請柯前市長來報告。

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柳采葳公開柯文哲市府與台智光所簽的16筆標案，她表示，柯文哲2022年卸任前還給台智光7筆合約，每一筆都是千萬起跳，呼籲柯文哲不要再為了蹭聲量、切割台智光，不要抹滅自己高光的8年的任何紀錄。「雖然您高光時刻已逝，但8年的紀錄都有資料保存，您可以暫時忘記、但是資料庫都會幫您回憶。」

柳采葳說，如果要針對台智光案專案報告，那她願意協助柯文哲在議會借一個場地，邀請柯文哲來報告，畢竟柯文哲當了8年的市長，跟台智光有16筆標案，由柯文哲來做專案報告最適合不過。

柳采葳公布的柯市府任內台智光的16筆標案如下：（日期為決標日）

2023/1/9臺北市立三民國民中學        112年度校園安全環境改善設施專業服務採購案

2023/1/30臺北市士林區陽明山國民小學  112年度校園監視系統及電子圍籬資訊服務案

2023/1/6臺北市立蘭雅國民中學        112年度校園安全環境設施改善服務勞務採購案

2023/1/5臺北市民族實驗國民中學    112年度校園監視設備勞務採購案

2022/11/18臺北市公共運輸處    　　111年公共運輸區域監視系統租用及維運案第1次變更履約期限

2022/8/18臺北市立聯合醫院      　　『劍潭海外青年活動中心-志清大樓光纖網路及網點佈設需求』採購案

2022/7/28臺北市立大學      　　　　111學年度博愛校區學生宿舍有線及無線網路委外租賃服務

2021/9/17臺北市立大學      　　　　110學年度博愛校區學生宿舍有線及無線網路委外租賃服務

2021/9/17臺北市立大學      　　　　110學年度天母校區宿舍網路委外服務案

2021/5/6臺北市稅捐稽徵處        　　110年使用牌照稅車牌自動辨識查核系統汰換採購案

2020/11/30臺北市立聯合醫院    　　「網路骨幹光纖佈設汰換更新」統包財物採購案

2020/9/16臺北市立大學      　　　　109學年度博愛校區學生宿舍網路委外服務

2018/3/16臺北市公共運輸處      　　107年公共運輸區域監視系統租用及維運案

2017/3/1臺北市公共運輸處        　　106年公共運輸區域監視系統租用及維運案

2016/1/4臺北市立大學        　　　　105年度光纖連線-數據寬頻電路建置採購案

2015/12/4臺北市立聯合醫院      　　104-106年度院際高速光纖電路租用案

▲議員踢爆柯市府給台智光16標案，呼籲柯文哲不要切割。（圖／柳采葳提供）
▲議員踢爆柯市府給台智光16標案，呼籲柯文哲不要切割。（圖／柳采葳提供）

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