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台經院發布2月景氣動向調查　製造業連3個月成長、創23個月來新高

▲台經院公布2月景氣動向調查，製造業微幅上升，不僅是連續3個月成長，也創下23個月新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲台經院公布2月景氣動向調查，製造業微幅上升，不僅是連續3個月成長，也創下23個月新高。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

台經院今日（25）公布2月景氣動向調查，3大營業氣候測驗點呈現「2降1升」，其中，製造業儘管增加幅度趨平，但仍呈微幅上升，已是連續3月成長、創下23個月新高。服務業受到春節因素影響轉跌，營建業因碳費徵收在即，相關預算規劃進程暫緩，再加上缺工問題嚴重，結束連3個月上揚趨勢轉跌。

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台經院發布2月製造業營業氣候測驗點為98.18點，月增0.06點，為連續3個月上升，創下23個月以來的新高。國內消費收春節上班天數較少影響，服務業營業氣候測驗點為92.72點、月減0.46點，而營建業2月營業氣候測驗點為103.66點、月減2.86點，下跌趨勢較為明顯，結束連續3月上揚。

國內製造業則是受到農曆春節因素干擾影響，2月製造業接單與出口表現較上月明顯衰退，使得製造業廠商對當月景氣表現看法轉差。不過隨著全球終端商品需求逐漸回溫，廠商的銷售、庫存持續改善，也使製造業對未來半年景氣表現看法轉為樂觀。

至於未來半年景氣看法，台經院表示，化學工業持續受到中國產能競爭影響，下游部分需求如食品、餐飲、人纖、汽車需求擴張，以及基礎建設投資等，都可望間接帶動對相關石化原料需求。另受到紅海危機、巴拿馬運河乾旱問題影響，美國乙烯、乙二醇等石化原料銷往亞洲供給減少，加上第2季進入亞洲輕油裂解廠密集歲修，下游買盤在供給趨緊的預期心理下，補貨意願可望復甦，因此，有8成左右的化學工業業者看好未來半年景氣表現。

此外，成熟晶片製程競爭激烈，車用半導體市場需求下滑，但隨著半導體供應鏈庫存調整完成，客戶訂單增加，有助於晶圓代工廠稼動率回升，而新興應用領域持續成長，可促使智慧型手機、PC、NB等產品規格提升，帶動相關廠商改善獲利結構，再加上DRAM價格逐漸回升，國際競爭壓力減輕，半導體封測業也有益於庫存調整、新興市場需求成長，使產能利用率及業務表現提升。因而有6成電子機械業者看好未來半年景氣表現。

電力設備出口受到貨幣緊縮及地緣情勢影響，基礎建設與住宅節能補助提振需求，再加上台電強韌電網計畫，與台灣再生能源等電力基礎設施建設加速，提升相關電線、電纜產品需求，有8成電力機械業看好未來半年景氣發展。

營建業則因人力短缺、建材成本上揚，影響在建工程新案啟動步調，使得營建業對當月景氣看法轉差，不過預期未來受到公共建設及製造業景氣自用買盤拉抬，房市住宅需求穩健、商用不動產交易可望增溫，因而看好未來半年景氣好轉。

台經院分析指出，近期國際經濟情勢中，美國經濟持續穩健、聯準會維持利率不變，上調今年經濟成長預期，而歐元區經濟信心稍降，但歐洲央行連續第4次暫停升息，下調今年經濟成長表現。日本因加薪幅度創新高且日圓貶值，使日本央行睽違17年首度升息，結束負利率政策。中國製造業PMI稍降，但工業增加值及出口持續成長，經濟復甦跡象明顯。

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