醫學院教授今將集體請辭！韓國政府「歡迎對話、堅持醫改」
韓國醫療罷工危機尚未落幕，儘管政府祭出嚴厲措施，包含不復工者將被吊銷執照，但就此讓步的醫療人員並不多，韓國有數十所大學的醫學院教授本月中旬已決定，將自今（25日）起陸續辭職。眼見時限已到，韓國政府和醫界究竟能否展開對話，也引發社會關注。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，這波集體請辭行動，預計會有40所大學、多數醫學院教授參加，要求與政府對話、廢除醫學生擴招政策；雖然韓國醫界強調，教授們提交辭呈、縮短工時，目的是敦促政府對話以解決問題，但由於政府堅持擴招的立場不變，醫界主張廢除擴招的立場也不願鬆動，雙方立場著實懸殊。
韓國全國醫科大學教授協議會25日表示，原定今天啟動的教授辭職、縮短診療時間的計劃將「如期進行」，若政府願意讓步，醫界也已準備好在公眾面前，討論所有懸而未決的問題。
對此，韓國保健福祉部長官曹圭鴻25日在記者會上指出，政府相關部門已準備好要與醫界對話，也將和執政黨協商，共同尋求「靈活處理」離職實習和住院醫師行政處罰的方案，從而將醫療空缺降至最低。不過，曹圭鴻也強調，政府仍將基於擴招計畫，堅持完成醫療改革，呼籲民眾支持。