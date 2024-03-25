獨家／蔡沐妍再發聲「沒有誤會」！吐開戰小S心聲：不適合上節目

蔡沐妍登《不熙娣》遭炎上！陳沂護航挨轟雙標　喊話小S將心比心

▲蔡沐妍（右）帶女兒上節目表演，事後發文批主持人小S反應不當，好友陳沂替她護航，認為小S也是媽媽，發言應該更將心比心。（圖／陳沂、蔡沐妍臉書）
▲蔡沐妍（右）帶女兒上節目表演，事後發文批主持人小S反應不當，好友陳沂替她護航，認為小S也是媽媽，發言應該更將心比心。（圖／陳沂、蔡沐妍臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

女星蔡沐妍近日帶著女兒上小S的節目《小姐不熙娣》表演大提琴，主題為「媽呀！別再逼我學才藝了」，蔡沐妍女兒一臉不情願表演完，過程中音準也有些跑掉，小S當場直呼「這是可以表演的嗎？很有勇氣」。蔡沐妍事後發文開砲小S在節目中的反應，好友陳沂也替她護航，「拉不好也不需要批評，小S也是媽媽，應該更能將心比心。」

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▲蔡沐妍女兒表演完，小S問「這是可以表演的嗎」，讓蔡沐妍不滿。（圖／YouTube）
▲蔡沐妍女兒表演完，小S問「這是可以表演的嗎」，讓蔡沐妍不滿。（圖／YouTube）
蔡沐妍女兒在節目中表演大提琴，結束後小S提問「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」此舉引起蔡沐妍不滿，在臉書上發文表示「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」

▲蔡沐妍（左二）跟陳沂（中）私下是好友。（圖／陳沂臉書）
▲蔡沐妍（左二）跟陳沂（中）私下是好友。（圖／陳沂臉書）
蔡沐妍的好友陳沂鼓勵她利用流量，趁機發業配文，不能白白被罵。有不少網友湧入陳沂的貼文下留言，認為小S的行為有顧慮小孩感受，「如果只能接受讚美不能接受批評的話，就不該帶小朋友上這類型節目」，陳沂也親自回應，坦言小孩當下只是展現正在學的才藝，拉不好也不需要批評，感嘆小S也是媽媽，應該更能將心比心才對。

▲陳沂貼文下湧入大批網友砲轟蔡沐妍。（圖／陳沂臉書）
▲▼陳沂貼文下湧入大批網友砲轟蔡沐妍。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂貼文下湧入大批網友砲轟蔡沐妍。（圖／陳沂臉書）
 
陳沂常對時事作出評論，是網紅圈出了名的毒舌，對於此次蔡沐妍遭炎上一事，有網友看到她不斷為蔡沐妍護航，酸她明顯雙標，「有點意外，通常這種事你不是都會說：『拉得爛是事實還不讓人講？』之類的嗎？」陳沂也直球回應，「如果是專業表演者或是比賽，我覺得本來就可以批評。但如果是小孩表演才藝，我不會說爛，因為學才藝本來就是開心的。就像朋友的小孩表演才藝，你會去批評嗎？」不否認礙於是好友及小孩的原因，沒做過多的批判。

▲陳沂被網友揪雙標，她直球回應。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂被網友揪雙標，她直球回應。（圖／陳沂臉書）
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