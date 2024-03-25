蔡沐妍登《不熙娣》遭炎上！陳沂護航挨轟雙標 喊話小S將心比心
女星蔡沐妍近日帶著女兒上小S的節目《小姐不熙娣》表演大提琴，主題為「媽呀！別再逼我學才藝了」，蔡沐妍女兒一臉不情願表演完，過程中音準也有些跑掉，小S當場直呼「這是可以表演的嗎？很有勇氣」。蔡沐妍事後發文開砲小S在節目中的反應，好友陳沂也替她護航，「拉不好也不需要批評，小S也是媽媽，應該更能將心比心。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡沐妍女兒在節目中表演大提琴，結束後小S提問「這是可以表演的嗎？很有勇氣，但是畢竟還是有很多人在看電視，或是看網路，他們可能會一頭霧水想說這表演是什麼意思？」此舉引起蔡沐妍不滿，在臉書上發文表示「當下若我翻臉不順著自我調侃，恐怕也錄得尷尬錄不下去。」
蔡沐妍的好友陳沂鼓勵她利用流量，趁機發業配文，不能白白被罵。有不少網友湧入陳沂的貼文下留言，認為小S的行為有顧慮小孩感受，「如果只能接受讚美不能接受批評的話，就不該帶小朋友上這類型節目」，陳沂也親自回應，坦言小孩當下只是展現正在學的才藝，拉不好也不需要批評，感嘆小S也是媽媽，應該更能將心比心才對。
陳沂常對時事作出評論，是網紅圈出了名的毒舌，對於此次蔡沐妍遭炎上一事，有網友看到她不斷為蔡沐妍護航，酸她明顯雙標，「有點意外，通常這種事你不是都會說：『拉得爛是事實還不讓人講？』之類的嗎？」陳沂也直球回應，「如果是專業表演者或是比賽，我覺得本來就可以批評。但如果是小孩表演才藝，我不會說爛，因為學才藝本來就是開心的。就像朋友的小孩表演才藝，你會去批評嗎？」不否認礙於是好友及小孩的原因，沒做過多的批判。
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